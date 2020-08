Frühförderung - kindgerechte Entwicklung

Unter Frühförderung versteht man Maßnahmen, mit denen man die geistige, seelische und körperliche Entwicklung eines Kindes fördern kann. Sie wird vom Säuglingsalter bis ins Schulalter durchgeführt. Die Frühförderung ist auch eine Maßnahme zur Vorsorge für Kinder, die an einer Behinderung leiden, oder sonst auf eine Art auffällig sind. Es wird mit der Frühförderung begonnen, noch bevor sich die Persönlichkeit des Kindes festigen kann. Hat ein Kind Probleme mit der Sprache, wird eine Förderung beim Logopäden erfolgen. Die Kinder selbst merken gar nicht, dass sie eine Therapie machen, denn es wird alles kindgerecht auf spielerische Weise durchgeführt.Bei der Frühförderung wird zwischen spezieller und allgemeiner Förderung unterschieden. Eine allgemeine Frühförderung bekommen Kinder, die geistig oder psychisch zurückgeblieben sind. Ebenfalls wird die Therapie eingeleitet, wenn später eine Situation eintreten könnte, die dann nicht mehr therapierbar wäre. Eine Frühförderung wird immer zusammen mit den Eltern durchgeführt, es liegt auch in ihren Bereich, die Förderung, sofern es möglich ist, zu Hause weiterzuführen. Gefördert werden auch Kinder, die eine Seh- oder Hörbehinderung haben. Blinde Kinder brauchen anderes Spielzeug als Sehende. Gehörlose Kinder müssen die Gebärdensprache erlernen, genauso wie ihre Eltern.Eine andere Form der Frühförderung ist die Förderung hochbegabter Kinder. Hat ein Kind eine besondere Fähigkeit, so wird diese gefördert. Das hat den Grund, dass nicht geförderte Kinder schnell unterfordert sind. Daher sollten Talente und Begabungen rechtzeitig erkannt werden, damit das Kind sich nicht unterfordert fühlt. Ist der Schüler überbegabt, so kann er in eine spezielle Schule gehen. Speziell für diese Kinder wurden Schulen eingerichtet. Das Kind bekommt dann genau die Förderung, die es braucht. Die Kosten für eine Frühförderung von einem Kind mit einer Behinderung müssen die Eltern nicht ganz tragen. Es ist jedoch unterschiedlich, wie hoch die Kosten sind, die übernommen werden. Ansprechpartner in diesem Fall sind die Wohlfahrtsverbände der einzelnen Bundesländer.