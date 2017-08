Fruchtwasseruntersuchung - Anomalie feststellen

Die Untersuchung des Fruchtwassers wird Amniozentese genannt. Ab einem gewissen Alter der Frau wird diese empfohlen, um Missbildungen oder genetische Defekte am Ungeborenen feststellen zu können. Auch Frauen, bei denen ein Risiko besteht, kein gesundes Kind zur Welt zu bringen, wird die Fruchtwasseruntersuchung vorgenommen. Sie erfolgt meist zwischen der 15. und 18. Schwangerschaftswoche. Ganz selten kommt es vor, dass sie außerhalb dieses Zeitraumes stattfindet. Früher war eine Fruchtwasseruntersuchung mit einem höheren Risiko verbunden, als heute.Die werdende Mutter liegt auf einer Liege, während der Arzt, die Kanüle durch die Bauchdecke einführt, und so etwas Fruchtwasser für die Untersuchung absaugt. Während die Kanüle eingeführt wird, wird zugleich eine Ultraschalluntersuchung gemacht. Dadurch wird sichergestellt, dass das Ungeborene durch die Nadel nicht verletzt wird. Die Untersuchung wird ohne Betäubung durchgeführt, da sie nicht schmerzhaft ist. Nachdem das Fruchtwasser abgesaugt wurde, wird es im Labor untersucht. Da sich die Zellen des Ungeborenen im Fruchtwasser befinden, kann so eine Anomalie festgestellt werden. Das Ergebnis liegt bei einem Schnelltest bereits wenige Stunden später vor. Das endgültige Untersuchungsergebnis bekommen die Eltern nach 2 Wochen.Die Untersuchung ist mit einem Risiko verbunden. Es kommt kaum vor, dass das Ungeborene verletzt wird, jedoch in wenigen Fällen kann es nach der Fruchtwasseruntersuchung zu einer Fehlgeburt kommen. Es wird der Mutter geraten, sich noch ein paar Tage nach dem Eingriff zu schonen. Bei einer Fruchtwasseruntersuchung kann nur festgestellt werden, ob das Kind einen Genschaden hat. Dabei liegt die Sicherheit der Diagnose bei 98 %. Andere Krankheiten, wie ein Herzklappenfehler oder eine Organschädigung kann durch die Fruchtwasseruntersuchung nicht festgestellt werden. Die Untersuchung wird empfohlen, wenn die Frau bereits ein Kind hat, das an einem Genfehler leidet, eine Rhesusunverträglichkeit vorliegt und wenn Auffälligkeiten im Ersttrimester-Screening bemerkt wurden. Ist das Ergebnis positiv, also wird das Kind nicht gesund zur Welt kommen, ist das für die Eltern belastend. Es wird in vielen Fällen oft für eine Abtreibung entschieden.