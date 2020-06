Fortpflanzung - Zyklus des Lebens

Durch die Fortpflanzung entsteht neues Leben. Die Eizelle der Frau verbindet sich mit der Samenzelle des Mannes, das Ei wird befruchtet. Danach nistet es sich in der Gebärmutter ein, es erfolgt die Zellteilung. Eizellen und Spermien bestehen jeweils aus 23 Chromosomen, das ergibt insgesamt 46 Chromosomen, die jeder Mensch, der gesund ist, besitzt. Durch die Fortpflanzung geben die Eltern die Gene an das Kind weiter. Damit die Fortpflanzung gelingt, sind einige Voraussetzungen notwendig. Ganz wichtig dabei ist der weibliche Zyklus.Etwa 2 Wochen nach beginn der Monatsblutung reift eine neue Eizelle heran. Die Schleimhaut der Gebärmutter verändert sich in dieser Zeit, sie macht sich bereit, um eine eventuell befruchtete Eizelle aufzunehmen. Zu Beginn des Zyklus wird von bestimmten Drüsen 2 Hormone in das Blut abgegeben, nämlich das Hormon FSH, das follikelstimulierend wirkt und das LH, dieses ist für das Heranreifen der Eizelle verantwortlich. Das Östrogen, das vom Körper produziert wird, sorgt für das Öffnen des Gebärmutterhalses, um den Spermien das Eindringen zu erleichtern. Beim Geschlechtsverkehr werden vom Mann etwa 40 Millionen Samenzellen freigesetzt. Nur 10 bis 200 Spermien schaffen es allerdings bis zum Eileiter. Nur ein einziges Spermatozoon schafft es bis zu Eizelle. Sollten es 2 oder mehr Samenzellen schaffen, das Ei zu befruchten, tritt eine Mehrlingsschwangerschaft ein.Nicht immer kann eine Frau auf natürlichem Wege schwanger werden. Der Fortpflanzung muss außerhalb des Körpers erfolgen. Dabei wird der Frau eine Eizelle entnommen und unter dem Mikroskop mit einer Samenzelle des Mannes befruchtet. In einem Brutschrank erfolgt die Zellteilung. Danach wird der Frau die befruchtete Eizelle wieder eingesetzt. Sind die Samenzellen des Mannes nicht fähig, ein Ei zu befruchten, kann auf einen Samenspender zurückgegriffen werden. Für die werdenden Eltern ist das eine Möglichkeit, ein eigenes Kind zu bekommen. Die Entscheidung, sich auf diese Weise fortzupflanzen ist nicht immer leicht, denn der biologische Vater ist nicht der eigene Partner.