Flohsamenschalen bei Verdauungsproblemen

Der indische Flohsamen gehört zu den Wegerichgewächsen. Er kommt hauptsächlich in den Ländern Arabien, Indien, Afghanistan, Pakistan sowie an der afrikanischen Mittelmeerküste vor. Die einjährige Pflanze trägt elliptische Kapselfrüchte, die zwischen 2,5 und 3 mm lang sind. In ihnen sind die braunen, eiförmigen Samen. Die Wirkung der Flohsamenschalen kannte schon Hildegard von Bingen, die im 12. Jahrhundert lebte. Sie empfahl die Einnahme von Flohsamenschalen bei Blähungen, Durchfall und Verstopfung. Die Flohsamenschalen schmecken neutral, haben extrem wenig Kalorien und sind glutenfrei. Sie binden Feuchtigkeit, da sie eine hohe Quellfähigkeit besitzen.Die Samen bzw. die Schalen sind fähig, mehr als das 50-fache ihres eigenen Gewichts an Wasser zu binden. Bei Durchfall binden die Flohsamen den Darminhalt, so wird der Stuhl fester. Dadurch, dass sie das Wasser im Darm binden, wird die Passagezeit des Darminhalts verlängert. Bei Verstopfung tritt durch die Einnahme von Flohsamenschalen das Gegenteil ein. Das Stuhlvolumen nimmt zu, die Transitzeit wird verkürzt und der Stuhl wird weicher. Daher ist die Darmentleerung einfacher. Oft wird der Flohsamen als Begleitmaßnahme bei der Behandlung von Analfissuren und Hämorrhoiden eingesetzt.Sie helfen dadurch auch beim Abnehmen, da sie schnell ein Sättigungsgefühl hervorrufen. Die Flohsamenschalen können auch Suppen, Müslis oder Getränken beigemischt werden. Es ist durch die Europäische Arzneimittelagentur, deren Sitz in London ist, erwiesen, dass Flohsamenschalen den Darm regulieren. Das Wirkungsspektrum des Flohsamens dürfte noch höher sein, als angenommen. So hilft er, den Cholesterinspiegel zu senken. Verwendet wird entweder der ganze Samen oder nur die Schalen. Beides ist sowohl ungemahlen als auch gemahlen erhältlich, wobei in den Schalen mehr Ballaststoffe enthalten sind. Mit den Flohsamenschalen können auch Kinder ab dem 14. Lebensjahr behandelt werden, da er gut verträglich und frei von Nebenwirkungen ist. Gemahlenes Pulver kann in Fruchtsäften, im Joghurt oder auch mit stillem Wasser aufgelöst werden. Milch eignet sich nicht, da in ihr der Samen nicht aufquillt.