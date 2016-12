VORBEUGEN

Fit bleiben - Gesundheitstipps, die sich lohnen

Der Volksmund sagt: Es ist besser einer Erkältung vorzubeugen, als diese zu heilen. Wahre Worte, die man ernst nehmen sollte. So ist es ratsam, bereits die kleinsten Anzeichen und Beschwerden wahrzunehmen und rechtzeitig zu behandeln. Denn nur so kann eine Erkältung bereits verschwinden, bevor sie richtig ausgebrochen ist und man bleibt fit und kommt ohne Zipperlein durch den Winter.Der Hals:Fängt beispielsweise der Hals an zu kratzen, sollte man schnell reagieren. Bei leichtem Kratzen im Hals sollte man mit Apfelessig-Wasser gurgeln. Hierfür benötigt man ein Glas mit lauwarmem Wasser und 3 Teelöffel Apfelessig und verrührt beides gut miteinander. Anschließend gibt man noch zwei Teelöffel Honig hinzu und fertig ist die Gurgellösung. Jetzt sollte mindestens alle zwei Stunden einmal mit dem Apfelessig-Honig-Wasser gegurgelt werden. Ebenso effektiv ist das Gurgeln mit Salbeitee. Hierfür sollten jedoch nur frische Salbeiblätter verwendet werden, keine Aufgussbeutel. Ein Extra-Tipp bei Halsschmerzen: Halten sie, bei beginnenden Halsschmerzen, immer ihre Waden warm. Die Naturheilkunde sieht einen Zusammenhang zwischen Hals und Waden.Die Nase:Häufige Erkältungszeichen ist auch eine laufende oder verstopfte Nase.Hilfreich hierbei ist in jedem Falle ein Kopf-Dampfbad. Hierfür werden 2 Liter Wasser zum Kochen gebracht und anschließend in eine Schüssel gegeben. Hinzu kommen noch 3 Esslöffel Haushaltssalz und eine Handvoll Kamillenblüten. Dann werden Kopf und Schüssel mit einem Badetuch abgedeckt und der heiße Dampf wird durch die Nase eingeatmet und durch den Mund ausgeatmet. Anschließend kann die Nasenschleimhaut zusätzlich noch mit etwas Honig eingerieben werden.Ist die Nase verstopft, hilft eine Nasenspülung. Hierfür nimmt man lauwarmes Wasser und lässt dieses mithilfe einer Nasenspülung durch die verstopfte Nase laufen. Wer es mag und aushält, kann dem Wasser noch eine Messerspitze Kochsalz hinzufügen. Dieses desinfiziert zusätzlich und beugt einer Nasennebenhöhlenentzündung vor.Die Ohren:Fangen die Ohren an wehzutun, vermag Zwiebelsaft kleine Wunder zu vollbringen. Zwiebelsaft ist das natürliche Antibiotikum und wirkt auch genauso. Für einen Zwiebelwickel schneidet man eine Scheibe einer Zwiebel in kleine Stücke. Wer mag, kann diese dann vorsichtig erwärmen. Dann werden die Zwiebelstücke auf ein sauberes Tuch oder ein Küchenkrepp gelegt und eingewickelt. Anschließend wird der Wickel auf das Ohr aufgelegt und beispielsweise mit einem Stirnband fixiert. Kann der Zwiebelwickel über Nacht einwirken, sind am nächsten Morgen die Ohrenschmerzen wieder verschwunden.