Fieberthermometer - exakte Temperaturkontrolle

Um die Körpertemperatur exakt bestimmen zu können, wird ein Fieberthermometer benötigt. Noch vor Jahren wurden Thermometer aus Glas mit einer Quecksilberfüllung verwendet. Die Gefahr, dass dieses zu Bruch geht und das giftige Quecksilber ausläuft, war groß. In vielen Haushalten findet man nur mehr digitale Fieberthermometer. Diese sind ungefährlich, da keine Giftstoffe enthalten sind, die ausfließen könnten. Die Kosten eines digitalen Fieberthermometers liegen bei wenigen Euro. Die Temperaturkontrolle erfolgt durch einen Sensor, das Ergebnis wird in einem kleinen Sichtfenster angezeigt.Die kleinen länglichen Fieberthermometer eignen sich, um die Temperatur unter den Achseln, im Mund oder im After zu messen. Es gibt auch Fieberthermometer, die für die Messung im Ohr gedacht sind. Diese sind etwas teurer als die anderen Thermometer. Vorteil der Geräte ist allerdings, dass die Messung innerhalb von wenigen Sekunden erledigt ist. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann das Fiebermessen oft zum Problem werden, da die Kleinen nicht genug Geduld aufbringen. Mit dem Ohr-Thermometer geht das besonders schnell. Dieses Fieberthermometer arbeitet mit Infrarot. Ist die Messung abgeschlossen, ertönt ein Signal. Je nach Modell werden eine gewisse Anzahl von Messungen gespeichert. Damit mehrere Personen das Thermometer verwenden können, wird vor jeder Messung eine Schutzhülle aufgebracht. Diese kann man nachkaufen, wenn sie aufgebraucht sind.Wer die Temperaturmethode anwendet, um den Eisprung zu berechnen, braucht ein besonders gutes und genaues Fieberthermometer. Der Temperaturunterschied zwischen den normalen Tagen und denen, an denen der Eisprung stattfindet, liegt im Zehntelbereich. Daher sollte ein gutes Fieberthermometer über 2 Kommastellen verfügen. Ein gutes und funktionierendes Fieberthermometer ist Bestandteil der Hausapotheke. Man darf allerdings nicht vergessen, die passenden Batterien auf Vorrat zu Hause zu haben, denn was nützt das beste Thermometer, wenn die Batterien leer sind. In vielen Haushalten findet man noch Thermometer aus Quecksilber. Da es sich beim Quecksilber um ein hochgiftiges Metall handelt, muss das Thermometer fachgerecht entsorgt werden. Die meisten Apotheken übernehmen die Entsorgung.