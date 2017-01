Fieberkrampf beim Baby

Bei Babys kann es gelegentlich zu einem Fieberkrampf kommen. Tritt er nur einmal auf, besteht keine Gefahr, dass das Gehirn Folgeschäden davonträgt. Die Eltern müssen jedoch schnell und richtig reagieren, wobei, so schwer es auch fällt, die Ruhe zu bewahren ist. Ein Krampf zeigt sich durch Augenrollen oder auch einem starren Blick. Oft sind auch Zuckungen im Gesichtsbereich oder an den Gliedmaßen feststellbar. In dieser Situation ist das Kind nicht mehr ansprechbar. Babys halten auch oft die Luft an, die Lippen färben sich blau. Normalerweise ist ein Krampf nach 3 Minuten vorbei.Sobald man merkt, dass das Kind einen Fieberkrampf hat, sollte man es auf eine Decke auf den Boden legen. Dadurch wird die Verletzungsgefahr gemindert, es kann weder hinunterfallen, noch sich mit Ärmchen und Beinchen in den Gitterstäben verhaken. Das Baby muss in die stabile Seitenlage gebracht werden, um zu verhindern, dass es an Erbrochenem erstickt. Keinesfalls darf man dem Kind etwas in den Mund stecken, um zu vermeiden, dass es sich auf die Zunge beißt. Es könnten dadurch Atemwege verlegt werden, Erbrochenes kann nicht aus dem Mund abfließen. Ebenfalls sollte man es unterlassen, Gliedmaßen, die zucken, festzuhalten.Sobald man die Möglichkeit hat, also wenn das Kind erst mal versorgt ist, sollte man den Notarzt verständigen. Er kann den Eltern vorab per Telefon Tipps geben, wie sie mit dem krampfenden Kind umgehen sollen. Wichtig ist es, das Baby nicht alleine zu lassen und auf die Uhr zu sehen, damit man weiß, wie lange der Krampf dauert. Nach einem Krampf ist das Kind meist sehr erschöpft. Vorbeugen kann man einem Krampf, indem man dem fiebernden Kind Essigwassersocken anzieht. Ebenfalls ist es notwendig, sich vom Kinderarzt fiebersenkende Zäpfchen verschreiben zu lassen. Damit der Kreislauf des kranken Kindes aufrechterhalten bleibt, ist Flüssigkeit in Form von ungezuckerten Tees oder stillem Wasser notwendig.