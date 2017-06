Feuermal - psychische Belastung

Ein Feuermal, auch Naevus flammeus genannt, ist eine gutartige Veränderung der Haut, die von Dunkelrot bis Violett sein kann. Es ist eine Fehlbildung, die angeboren ist. In dem Bereich, in dem sich das Feuermal befindet, sind die Blutgefäße, die knapp unter der Oberhaut liegen, erweitert. Dadurch entsteht die rötliche Farbe. Das Feuermal entsteht entweder bereits im Mutterleib oder kurz nach der Geburt. Während des Wachstums des Kindes wächst das Feuermal nicht weiter. In manchen Fällen führt ein Feuermal zu Wucherungen in den Weichteilen und den Knochen, die ebenfalls gutartig sind.Es ist noch nicht erforscht, warum ein Feuermal entsteht. Es wird nicht vererbt und hat auch nichts mit der Lebensweise während der Schwangerschaft zu tun. Einige Arten der Feuermale, meist die symmetrischen Formen, bilden sich im Laufe der ersten Lebensjahre zurück. Sind die Feuermale asymmetrisch, so behält man sie ein Leben lang. Für Kinder stellt das oft eine psychische Belastung dar, da sie im Kindergarten oder in der Schule gehänselt werden, wenn das Feuermal an einer gut sichtbaren Stelle ist. Es ist daher anzuraten, das Feuermal entfernen zu lassen.Das Mal kann überall am Körper auftreten, besonders belastend für den Betreffenden ist es, wenn es sich im Gesicht befindet. Ist der Fleck nur klein, kann er überschminkt werden. Großflächige Feuermale werden mit Laser oder operativ entfernt. Die Lasertherapie ist dabei bevorzugen, da es dabei kaum zu Vernarbungen kommt. Je nach Größe des Feuermals kann sich die Behandlung über mehrere Jahre hinziehen. Bei einem operativen Eingriff wird das Feuermal entfernt. Die Stelle, wo sich das Feuermal befunden hat, wird durch eine Eigenhauttransplantation überdeckt. Bei dieser Methode bleiben Narben zurück. Bei Kindern wird nur die Lasermethode verwendet, die Kleinen bekommen während des Eingriffs eine kurze Narkose, so verläuft die Behandlung schmerzlos. Mit einem gut deckenden Make-up lässt sich das Feuermal überdecken, es ist jedoch aufwendig, die Prozedur jeden Tag durchzuführen.