Felkekur - Erdschlafen und Luftbaden

Die Felketherapie wurde nach dem Naturheiler und Pastor Emanuel Felke benannt. Vor etwa 100 Jahren kombinierte Felke Anwendungen aus Naturlehm mit Luft- und Wasseranwendungen. Daraus entstand die Heilerde, die weltberühmt wurde. Unterstützt wird die Therapie durch Diäten, Homöopathie und Bewegungstherapie. Die Felketherapie wirkt nicht nur auf einen bestimmten Teil des Körpers, sondern auf den ganzen Organismus. Ebenfalls beinhaltet die Felketherapie Massagen, Lehmpackungen und Bäder. Sie wirkt sich positiv auf die Beschwerden bei Rheuma, Allergien, Gicht und Bluthochdruck aus.Fehlen dem Körper Mineralstoffe, kommt es zu Fehlfunktionen. Durch falsche Ernährung, Umweltbelastung und Stress wird der Körper übersäuert. Eine Behandlung mit der grünen Heilerde entgiftet den Körper. Die Giftstoffe werden gebunden und über den Darm ausgeschieden. Zusätzlich werden Bakterien und andere Krankheitserreger, die sich im Darm befinden, abgeführt. So wird das Immunsystem gestärkt und die Körperabwehr aktiviert. Ebenfalls reinigt eine Felketherapie das Blut, das führt zu einem bessern Allgemeinbefinden. Die Kur besteht aus 5 Elementen, dem Sitzbad, dem Lichtluftbad, einem Lehmbad, dem Erdschlafen und dem Luftbaden.Für das Sitzbad wird eine handbreit kaltes Wasser in die Wanne gefüllt. Der Kunde gießt sich dabei mit den Händen das Wasser über den Unterleib. Nach 5 Minuten erfolgt ein Abduschen mit kaltem Wasser, danach wird der Körper kräftig trocken gerieben. Ein Lichtluftbad erfolgt im Freien. Dabei zieht man sich aus, läuft etwa 20 Minuten, während man kräftige Bewegungen mit Armen und Beinen ausführt. Das Lehmbad ist ähnlich wie das Sitzbad, nur wird dem Wasser Lehm zugefügt. Nervenstärkend und allgemein kräftigend wirkt das Erdschlafen. Dabei schläft man auf der Erde und benutzt so viele Wolldecken, dass man sich wohlfühlt. Das Luftbaden ist eine Wohltat für die Lungen. Dabei schließt man den Mund und atmet durch die Nase ein. Ausgestoßen wird die Luft durch den Mund. Das Luftbaden sollte man etwa 20-mal durchführen, das kann mehrmals täglich geschehen.