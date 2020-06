LOW CARB

Ernährungsrevolution, nicht nur Diabetiker sollten neu kochen lernen

Die Low Carb Weltreise ein Buch von Jutta SchützViele Vitamine, Vitalstoffe, Powerstoffe und Stressblocker stecken in Low Carb, und für eine gesunde Ernährung brauchen wir die richtigen Informationen und den Mut zur Veränderung.Was eine Low-Carb-Ernährung ist, haben die Ernährungswissenschaftler: Dr. med. Wolfgang Lutz, Dr. med. Jan Kwasniewski, Dr. Siegfried Seifert und Dr. C. Ehrensperger sowie auch Stefan Schaub schon beschrieben. Sie sagen, dass eine Low-Carb Ernährung zu einer besseren Gesundheit führe. BBC ließ jahrelange Testreihen laufen. Es erwies sich, dass diese Low-Carb der Schlüssel in der Ernährungsrevolution ist. Diabetes bis hin zum Krebs hat als Grundursache den Überkonsum an Kohlenhydraten.Low Carb ist keine neue Diät sondern eine Ernährungsrevolution, die abwechslungsreich ist und außerdem sehr gut schmeckt. Es gibt seit dem Jahr 1940 beweisbare Studien, dass man verschiedenste Krankheiten durch eine kohlenhydratarme Ernährung heilen kann.Essen wir zu viele Kohlenhydrate, verbrennt unser Körper weniger Fett, das gute HDL-Cholesterin sinkt und die Triglycerid-Werte erhöhen sich.Hat man sich einmal durch den Dschungel der Krankheit Diabetes gekämpft, muss man sich als Patient auch im Urwald der Pharma- und Lebensmittelindustrie zurechtfinden.Dass die Diabetes-Fertig-Produkte doch nicht so gut sind, haben wir endlich begriffen.Ungefähr 246 Millionen Menschen sind weltweit an Diabetes erkrankt. Bis 2025 wird die Zahl voraussichtlich auf 380 Millionen steigen.Das Buch Low Carb Weltreise ist auch für Laien verständlich geschrieben und ein kurzer Theorieteil am Anfang des Buches bietet allen Low-Carb Neulinge eine schnelle aber gute Übersicht zur Wirkungsweise dieser Ernährungsform. Neben diesen spannenden Hintergrundinfos findet man in diesem Koch-Buch 152 leckere, unkomplizierte und kohlenhydratarme Rezepte aus der ganzen Welt, die sich wirklich schmackhaft von der herkömmlichen Diätkost abheben.