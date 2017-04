Ernährung und Sport im Alter

Es ist erwiesen, dass Menschen ein immer höheres Alter erreichen. Wichtig dabei ist, dass das Alter genossen wird, nur dann bleibt man fit und aktiv. Durch regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung fühlt man sich jünger. Das Alter eines Menschen erkennt man als Erstes an der Haut. Diese trocknet im Alter aus, sie verliert an Spannkraft, das führt zur Entstehung von Falten. Eine vitaminreiche Ernährung und eine Hautpflege, die Vitamine enthält, geben der Haut Elastizität. Im Alter muss man besonders gut auf seinen Körper hören. Viele ältere Personen leiden unter Rückenschmerzen, Schwindelanfällen oder Problemen beim Schlafen.Ein gesundes Essen sollte den Körper nicht belasten. Statt Fleisch zu essen, sollte man lieber auf Fisch zurückgreifen. Als Beilage wird Gemüse empfohlen, das jedoch nicht zerkocht sein soll, da durch einen intensiven und langen Garvorgang Vitamine verloren gehen. Ideal ist es, wenn man einen Landwirt in der Nähe hat, wo man biologisches Gemüse und Obst erwerben kann. Rohkost ist am gesündesten, die Vitamine bleiben voll erhalten. Einige Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin A ist fettlöslich, Karotten, egal ob roh oder gekocht, sollten zusammen mit etwas Fett verzehrt werden.Genauso wichtig wie die Ernährung ist die Bewegung. Im Alter lässt die Muskelkraft nach, diese können die Gelenke nicht mehr so stützen, wie sie sollten, die Folgen sind Schmerzen. Für Senioren, die vorher noch nie Sport betrieben haben, ist Nordic Walking ideal. Dabei passt man das Tempo auf seine Bedürfnisse an. Durch das Walken werden nicht nur die Beinmuskeln gestärkt, auch die Schulter und die Wirbelsäule profitieren davon. Schwimmen ist sowieso die ideale Sportart für jedes Alter, daher auch für Senioren geeignet. Zur körperlichen Aktivität zählen aber auch Entspannungstechniken, Tai Chi oder Yoga sind dafür perfekt. Wer bereits sportlich aktiv ist, kann seinen Sport bis ins hohe Alter ausführen und so gut über die goldenen Jahre kommen.