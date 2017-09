HERZ

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und ihre Folgen

Man hört es immer wieder, die Patienten welche an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden werden immer jünger. Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten treffen nicht nur mehr die ältere Generation. Schuld daran ist neben den vererblichen Faktoren auch eine ungesunde Lebensweise der Menschen.Um den Körper mit ausreichend Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen, benötigt der Mensch das Herz-Kreislauf-System. Dieses versorgt die Organe sowie den gesamten Körper mit den lebenswichtigen Stoffen. Weiterhin sorgt dieses einmalige System dafür, das Stoffwechselschlacken entsorgt werden können.Das Herz spielt hierbei eine zentrale Rolle. Es bildet den Motor des Blutkreislaufes. Stellt man sich das Herz einmal als eine Art Pumpe vor, welches das menschliche Blut in ständiger Bewegung hält, fällt es einem leichter, die wichtigen Aufgaben des Herzens zu verstehen. Das Blut ist der Lieferant für Sauerstoff und Nährstoffe. Das Herz pumpt nun in immer gleich bleibenden Stößen das Blut durch den gesamten Körper bis hin zu den lebenswichtigen Organen. So kann das Blut alle Körperregionen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen.Unter dem Begriff Herz-Kreislauf-Erkrankung werden mehrere Krankheitsbilder zusammengefasst. Diese betreffen sämtliche Gefäße im menschlichen Körper sowie das Herz selbst. Zu diesen Krankheiten zählen:- erhöhte Blutfettwerte,- Herzrhythmusstörungen,- Schlaganfall (Apoplexie),- Bluthochdruck,- Erhöhung der Cholesterinwerte ebenso- wie Diabetes, Angina Pectoris und Arteriosklerose.Die Ursachen, diese Vielzahl von Krankheiten betreffend, sind unterschiedlich. Die Häufigsten sind jedoch mangelnde Bewegung, Stress, Rauchen, psychische Belastung, verschiedene Medikamente und ungesunde Ernährung. In den meisten Fällen kommen mehrere der schädlichen Belastungen zusammen, sodass der Körper mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung reagiert. Ist dieses einmalige System einmal gestört und nachhaltig beeinträchtigt, so sollte der Erkrankte unbedingt seine Ernährung umstellen, sich ausgewogen und gesund ernähren. Spielen noch andere Faktoren wie zum Beispiel Rauchen oder Stress eine große Rolle bei der Herz-Kreislauf-Erkrankung, so sollte dem Körper genügend Ruhe und Erholungsphasen gegeben werden und das Rauchen eingeschränkt oder gar ganz aufgehört werden. Letzteres ist wohl etwas schwierig zu realisieren, doch bedenkt man einmal das man nur ein Herz-Kreislauf-System besitzt und dieses eine zentrale Rolle im menschlichen Körper spielt, sollte der Verzicht oder zunächst die Einschränkung leichter fallen. Werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen bemerkt, sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden, denn wer diese Beschwerden auf die sprichwörtlich leichte Schulter nimmt, spielt definitiv mit seinem Leben.