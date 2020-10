Erkältungstee unterstützt die Genesung

Leider ist keiner von uns davor wirklich gefeit: die einen erwischt es etwas öfter, die anderen seltener; aber wenn die kalte Jahreszeit beginnt oder gerade voll im Gang ist, ist für die meisten zugleich auch Erkältungszeit. Viel machen kann man meistens nicht, gemäß dem alten Sprichwort "ohne Medizin dauert die Erkältung eine Woche, mit 7 Tage." Also hilft hierbei am ehesten abwarten und Tee trinken.Die Ärzte empfehlen bei Erkältungen tatsächlich, Tee zu trinken, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen und, wenn Schnupfen mit im Spiel ist, um zugleich auch den sich bildenden Schleim zu lösen. Grundsätzlich ist es natürlich egal, welchen Tee man dabei trinkt, unterstützend bei Erkältungen wirkt aber in jedem Fall ein spezieller Erkältungstee, den es in Apotheken ebenso zu kaufen gibt wie in Drogerien, im Supermarkt oder aber im Internet bzw. gleich direkt im Tee-Laden. Erkältungstees beinhalten aufgrund ihrer Inhaltsstoffe ätherische Öle, die es dem Patienten auch oftmals erleichtern, durchzuatmen. Lindenblüten beispielsweise sagt man nach, dass sie schweißtreibend wirken und gerade das Schwitzen ist ja bekanntlich bei Erkältungskrankheiten sehr zu empfehlen.Kamille wirkt beruhigend und heilend, Salbei befreit die Atemwege und lindert daher oft Symptome von Schnupfen oder Husten. Gerade diese Inhaltsstoffe finden sich häufig in Erkältungstees wieder, daneben auch Holunderblüten oder, für den besseren Geschmack, Süßholzwurzel und Koriander. Wer will, schmeckt den Tee mit etwas Honig ab, dieser verleiht ihm nicht nur eine angenehme Süße, sondern ist ebenfalls bei Erkältungskrankheiten ein beliebtes Hausmittel. Zwar wird Erkältungstee sicher nicht sofort dazu beitragen, dass die Grippe oder die Erkältung von jetzt auf nachher wieder verschwindet, unterstützend hilft das fleißige Trinken von Erkältungstee vermutlich bei den meisten Grippegeplagten aber schon. Bei Erkältungstee gibt es sicherlich große Qualitätsunterschiede; wer Wert legt auf hochwertige Inhaltsstoffe und wenig bis gar keine Aromen, sollte einen Blick aufs Etikett werfen oder sich in der Apotheke beraten lassen.