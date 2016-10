Erkältungsbäder richtig anwenden

Bei einer Erkältung hilft ein Erkältungsbad, jedoch nur dann, wenn man es richtig anwendet. Sobald man die ersten Anzeichen einer Erkältung, wie Gliederschmerzen, Kratzen im Rachen oder Frösteln verspürt, sollte man ein Erkältungsbad nehmen. Je früher man auf die Anzeichen einer Erkältung reagiert, umso schneller ist sie wieder vorbei. Die Wärme des Wassers entspannt die Muskulatur und regt die Durchblutung an. Durch die erhöhte Körperwärme, die durch das heiße Bad entsteht, werden viele Keime abgetötet. Diesen Effekt hat man auch bei Fieber. Ist die Erkältung erst einmal da, sollte man auf ein heißes Vollbad verzichten, da es nur schadet.Ein Erkältungsbad sollte zwischen 32 und 38 Grad haben. Hat man Probleme mit dem Kreislauf, sollte das Bad eher kühler beginnen und dann die Temperatur, durch Zulaufen von heißem Wasser langsam gesteigert werden. Nach maximal 20 Minuten muss das Bad beendet werden. Die Gefäße sind durch die hohe Temperatur geweitet, daher sollte man beim Aussteigen aus der Wanne vorsichtig sein. Der Kreislauf braucht nach dem Bad Erholung, das bedeutet, dass man sich schnell abtrocknet und danach ausruht, jedoch soll man warm eingepackt sein. Es ist daher ideal, wenn man das Erkältungsbad am Abend vor dem Schlafengehen anwendet.Durch die Beigabe von ätherischen Ölen wird die Wirkung des Bades verstärkt. Die Dämpfe werden eingeatmet und wirken so positiv auf die Atemwege. Eine verstopfte Nase wird befreit, ein kratzender Hals beruhigt. Am besten wirken Bäder mit Latschenkiefer- oder Thymianöl. Wer allerdings empfindliche Atemwege hat, sollte auf andere Öle, wie zum Beispiel Lavendel zurückgreifen. Für Kleinkinder ist ein Erkältungsbad nicht geeignet. Zur Behandlung von Erkältungskrankheiten bei Kindern eignen sich Duftlampen mit Lavendelöl. Personen, die Probleme mit den Venen haben oder unter Bluthochdruck leiden, sollten Erkältungsbäder selten durchführen. Eine Alternative zum Vollbad sind Wechselfußbäder. Abwechselnd werden die Füße in ca. 39 Grad warmes und kaltes Wasser getaucht.