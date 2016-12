Erkältungen bei Babys

Babys und Kleinkinder leiden besonders, wenn sie erkältet sind. Oft ist es schwierig, die Nase frei zu bekommen, denn Schneuzen können sie erst ab einem gewissen Alter. Daher muss das Sekret mit einem Nasenabsauger entfernt werden. Eltern können viel tun, um den Kleinen die Zeit während einer Erkältung auf natürliche Weise zu erleichtern. Erst einmal ist das Raumklima wichtig. Überheizte Räume und trockene Luft bewirken das Gegenteil. Daher sollten im Kinderzimmer Luftbefeuchter aufgehängt werden. Ebenso hilft es, eine Duftlampe mit einem ätherischen Öl aufzustellen. Dazu eignet sich Lavendel am besten.Ein feuchtes Tuch, das vorher in einer Mischung aus Wasser und Lavendelöl getränkt wurde, kann man über das Gitterbett hängen. Lavendel wirkt beruhigend. Statt der Nasentropfen aus der Apotheke ist es günstiger, wenn man Kochsalzlösung verwendet. Diese ist natürlich und man bekommt sie rezeptfrei in der Apotheke. Stillende Mütter können ihrem erkälteten Baby etwas Muttermilch in die Nase tropfen. Kindernäschen werden schnell wund. Dagegen hilft, ein wenig Vaseline aufzutragen. Alternativ kann Majoranbutter verwendet werden. Dazu wird Majoran mit ein wenig Butter geschmolzen. Ist die Masse abgekühlt, kann die Nase damit eingerieben werden.Gegen Husten hilft Thymian als Tee oder Sirup. Für Kleinkinder kann der Sirup mit Wasser verdünnt oder in den Tee gegeben werden. Für einen ruhigeren Schlaf sorgt ein kleines Kissen, das mit Lavendel gefüllt ist. Dieses hängt man in der Nähe des Kopfes des Babys auf, jedoch so, dass es vom Kleinen nicht erreicht werden kann. Bei Kindern und Babys dürfen keine scharfen ätherischen Öle eingesetzt werden. Die beliebten Salben, die man auf Brust und Rücken reibt, müssen altersgerecht sein. Geht mit der Erkältung auch Fieber einher, ist der Arzt aufzusuchen. Fiebersenkend wirken Wadenwickel. Dazu tränkt man Tücher in einer Mischung aus Essig und Wasser. Die feuchten Tücher werden dem Kind um die Beine gelegt. Nach etwa 20 Minuten werden sie entfernt.