Eisprungrechner - gute Idee

Für eine Frau ist es wichtig zu wissen, wann der Eisprung stattfindet. Das kann 2 Gründe haben: Entweder man möchte eine Schwangerschaft verhindern oder es besteht ein Kinderwunsch. Für beide Varianten muss die Frau wissen, wann ihr Eisprung stattfindet. Die Methode ist unter dem Namen Knaus-Ogino-Verhütungsmethode bekannt. Sie ist allerdings sehr unsicher. Um den Eisprung berechnen zu können, muss die Frau einen Menstruationskalender führen. In diesem werden jeden Monat der Beginn sowie das Ende der Monatsblutung eingetragen. Normalerweise dauert ein Zyklus 4 Wochen, doch bei manchen Frauen ist er länger, bei anderen wieder kürzer. Ebenso variiert die Dauer der Periode.Bei einem Zyklus von 28 Tagen findet der Eisprung am 14. Tag nach Beginn der Regelblutung statt. Ein Eisprungrechner kann nur dann ein sicheres Ergebnis liefern, wenn der Zyklus der Frau regelmäßig ist. Daher ist es notwendig, einen Menstruationskalender über mehrere Monate hindurchzuführen. Die Frau kann damit ihre durchschnittliche Zyklusdauer ermitteln. Nach dem Eisprung ist das Ei etwa 24 Stunden fruchtbar. Die Samenzelle jedoch kann bis zu 4 Tagen im Unterleib überleben. Daher muss der Geschlechtsverkehr nicht genau am Tag des Eisprungs stattfinden.Dank der modernen Technik ist es für die Frau nicht mehr notwendig, jeden Monat ihren Eisprung zu errechnen, wenn sie die Zyklusdauer sowie die Dauer der monatlichen Blutung weiß. Eisprungrechner findet man im Internet oder kann sie als App für das Smartphone herunterladen. Man muss dann nur noch den ersten Tag der Menstruation eintragen, die Zykluslänge sowie die Dauer der Blutung. Der Eisprungrechner ermittelt dann das Datum des nächsten Eisprunges. Eine geplante Schwangerschaft kann damit schon bald eintreten. Auch das Geschlecht des Babys lässt sich mit einem Eisprungrechner planen. Wird die Eizelle kurz nach dem Eisprung befruchtet, ist die Chance groß, dass es ein Junge wird. Somit lässt sich das Geschlecht des Kindes ein wenig beeinflussen.