Ein Bad in der Sonne

Sonnenstrahlen lösen bei den meisten Menschen Freude und Begeisterung aus. So lassen es sich viele Menschen auch nicht nehmen, ins Freie zu gehen und in der Sonne zu baden, sobald die Temperaturen eindeutig auf Sommer hinweisen. Von der Sonne, die ohne Zweifel eine wohlige Wärme für Körper und Seele bieten kann, gehen aber auch Gefahren aus, die nicht zu unterschätzen sind.Die gefährliche UV-Strahlung kann schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit mitbringen. So kann es zum Beispiel zu Verbrennungen der Haut kommen, werden keine entsprechenden Schutzmaßnahmen getroffen. Aber auch die Augen sind in besonderem Maße gefährdet. Werden diese vor der Sonneneinstrahlung nicht ausreichend geschützt, kann dies im schlimmsten Fall sogar zur Erblindung führen. Ganz besonders sind Kinder vor der Sonne zu schützen. Deren Haut und auch deren Augen sind sehr sensibel und unterliegen deshalb einem besonders hohen Verletzungsrisiko.Trotz dieser Gefahren ist es natürlich keinem Menschen verboten, ein ausgiebiges Bad in der Sonne zu genießen. Dennoch gilt es dabei, einige Hinweise zu beachten, um gefährliche Erkrankungen der Haut oder der Augen auszuschließen, respektive deren Risiko zu minimieren. Der Körper sollte mit Sonnenschutzcremes eingecremt werden. Diese wehren die gefährliche UV-Strahlung ab und verweigern dieser den Eintritt in die sensible Haut. Das Eincremen sollte sich dabei auf den ganzen Körper beziehen. Vor allem im Gesicht ist ein hoher UV-Schutzfaktor zu wählen.Des Weiteren sind die Augen zu schützen. Eine Sonnenbrille kann dafür sorgen, dass die Augen von der UV-Strahlung verschont bleiben und nicht geblendet werden. Sonnenbaden sollte auch nicht übertrieben werden. Niemand hilft seinem Körper, wenn er sich mehrere Stunden in die pralle Sonne legt. Gerade an heißen Tagen warnen Mediziner vor einem zu ausgiebigen Bad in der Sonne. Herzkreislauferkrankungen können die Folge sein. Es wird dazu geraten, sich nicht länger als zehn Minuten in der heißen Sonne aufzuhalten. Zwischendurch sollte ein Platz im Schatten aufgesucht werden. Vor allem Personen, die Hauterkrankungen haben oder stark von Muttermalen betroffen sind, sollten das Bad in der Sonne meiden.