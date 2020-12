Durstgefühl schwindet im Alter

Senioren müssen ausreichend trinken. Zu zwei Dritteln besteht der menschliche Körper aus Wasser. Ein Pegel, der gehalten werden will. Denn nur wer richtig und ausreichend trinkt, macht nicht schlapp. Vor allem für ältere Menschen ist viel Trinken wichtig, denn mit zunehmendem Alter schwindet das Durstgefühl immer mehr. Ihr könnt Eure Eltern bei einem gesunden Trinkverhalten unterstützen, denn es kommt nicht nur darauf an, wie viel getrunken wird, sondern auch womit man seinen Durst stillt.Etwa zweieinhalb Liter Flüssigkeit verliert der Körper am Tag, davon durch unbemerktes Schwitzen zwischen 0,2 und 0,6 Liter. Und das, ohne dass man körperliche Höchstleistungen vollbringt. Doch was der Körper an Wasser verliert, will er auch zurückhaben. Nicht nur bei großer Anstrengung und Hitze, sondern auch an ganz normalen Tagen gilt: Ausreichend trinken ist ganz entscheidend für das Wohlbefinden. Mindestens zwei Liter täglich sollte jeder Mensch zu sich nehmen. Und das gilt nicht nur für jüngere: Gerade ältere Menschen sollten genau darauf achten, wie viel sie trinken, denn im Alter lässt - physiologisch bedingt - das Durstgefühl nach. Der Grund dafür ist unter anderem ein nachlassendes Geruchs- und Geschmacksempfinden. Nicht selten trinken ältere Menschen nur die Hälfte des Nötigen und setzen ihren Körper so unbewusst großen Belastungen aus. Kreislaufkollaps, sinkender Blutdruck und Schwindelgefühle können die Folge sein.Wenn Ihr Eure Eltern beraten möchtet, dann bittet sie, gleich morgens zwei Flaschen Wasser auf den Küchentisch stellen. Die sollten abends leer sein. Am besten man führt kleine Rituale ein, wie zum Beispiel: Immer dann, wenn die Nachrichten kommen, erst mal ein Glas Wasser zu trinken. Wer zu wenig trinkt, riskiert, dass seine körpereigene Klimaanlage überfordert wird. Die möglichen Folgen sind Kopfschmerzen, Schwindel und allgemeines Unwohlsein.Auch Sodbrennen ist häufig ein Zeichen für Wassermangel im oberen Magen-Darm-Bereich und gehört zu den wichtigsten Durstbeschwerden. Und: rheumatoide Gelenkschmerzen wie Arthritis und Kreuzschmerzen sind manchmal ein Signal dafür, dass den entsprechenden Körperregionen Wasser fehlt. Durch den Druck des Körpergewichts wird bei Bewegungen ständig Wasser aus den Bandscheiben gepresst und sie verlieren ihre Eigenschaft als Stoßdämpfer. Diese Beschwerden können manchmal durch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr geheilt werden. Und noch eine weitere Krankheit kann durch Wassermangel verursacht sein: Migräne. Kopfschmerzen sind oft ein Zeichen für den Wassermangel des Gehirns und der Augen.