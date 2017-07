Drogentest - verwertbare Ergebnisse

Immer wieder passiert es, dass Personen, die Drogen genommen haben, mit dem Auto fahren. Das ist illegal und auch gefährlich. Besteht bei einer Verkehrskontrolle der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug gelenkt hat, muss er sich einem Drogentest unterziehen. Dafür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Ein Drogenwischtest ist einfach durchzuführen, dem Probanden wird mit einem Streifen oder einem Stäbchen Schweiß oder Speichel entnommen. Da diese Tests allerdings nicht ganz so zuverlässig sind, wird bei Verdacht ein weiterer Drogentest vorgenommen, um das Ergebnis abzusichern. Am besten eignen sich Blut oder Speichel, um den Konsum von Drogen nachzuweisen.Die Drogentests funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Es gibt einen Kontrollstreifen, der anzeigt, dass der Test funktioniert hat. Weiters findet man auf den Drogentests noch unterschiedliche Punkte, die anzeigen, welche Art von Drogen genommen wurden. Sie sprechen auf Kokain, Cannabis, Benzodiazepine, Amphetamine und Opiate an. Der bekannteste Drogentest ist der Alkoholtest. Bei diesem wird der Alkoholgehalt in der Atemluft gemessen. Dazu ist es notwendig, dass man in ein Röhrchen bläst, das sich an einem Kontrollgerät befindet. In der Atemluft ist Ethanol enthalten, dieses löst mit den Chemikalien, die sich im Blasröhrchen befinden, eine chemische Reaktion aus. Ist der Alkoholtest positiv, kann eine Blutuntersuchung ein genaueres Ergebnis liefern.Drogentests, bei denen die Drogen über den Urin nachgewiesen werden, gelten als unsicher und sind vor Gericht nicht verwertbar. Das liegt daran, dass sie über eine sogenannte Nachweisgrenze verfügen. Ab einer bestimmten Konzentration von Drogen zeigt der Test ein positives Ergebnis. Hat jemand die Drogen vor längerer Zeit konsumiert, ist der Konsum im Urin nicht mehr nachweisbar. Daher werden Drogentests mit Haaren oder Blut durchgeführt. Sicher hingegen sind die Wischtests, sie liefern ein vor Gericht verwertbares Ergebnis. Die sogenannten K.O-Tropfen sind nur sehr kurze Zeit nachweisbar, wer den Verdacht hat, mit K.O.-Tropfen betäubt worden zu sein, sollte sich schnell einem Drogentest unterziehen lassen.