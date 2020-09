DREIMONATSKOLIKEN

Dreimonatskoliken - was kann helfen?

Etwa dreißig Prozent aller Neugeborenen leiden bis zu ihrem fünften Lebensmonat an den sogenannten Dreimonatskoliken. Krämpfe und Blähungen verursachen bei den Neugeborenen Schmerzen und können bis zu fünf Monate anhalten. Schuld daran ist das Verdauungssystem des Babys, welches sich erst einmal an seine Aufgabe der Nahrungsverwertung gewöhnen muss. Jedoch kann auch das direkte Umfeld des Neugeborenen derartige Koliken auslösen. Stress, Hektik, viel Besuch und eine Umgebung, die angespannt ist, können die Säuglingsblähungen und deren Entstehung fördern. Wird das Baby gestillt, sollte die Mutter auf eine blähungsfördernde Ernährung verzichten, da diese auch derartige Koliken auslösen kann.Neugeborene, die von den Dreimonatskoliken betroffen sind, haben meistens abends starke Bauchschmerzen und äußern dieses durch lange Schreiattacken. Jedoch sind an diesen Schreiattacken nicht nur die Bauchkrämpfe schuld. Umstellungsprobleme können auch die Folge sein. Im Mutterleib war das Kind immer eng mit der Mutter verbunden, geborgen und geschützt. Nach der Entbindung sieht das meist anders aus, die Nähe zur Mutter ist nicht mehr so gegeben. Liegen die Schreiattacken nicht an den Koliken, so kann man versuchen, dem Kind eine mutterleibähnliche Umgebung zu schaffen. Das heißt, das Baby wird in ein Tragetuch eingewickelt und eng an den Körper der Mutter gelegt. So eingewickelt und herumgetragen kann sich das Baby wieder beruhigen.Sind jedoch die Dreimonatskoliken schuld an den abendlichen Attacken, so sollte dem Kinderarzt das Baby vorgestellt werden. Hier können zum Beispiel entkrampfende Mittel aus der Schulmedizin helfen. Jedoch werden auch sehr gute erfolge mit einem speziellen Schüssler-Salz erzielt. Hierfür benötigt man das Schüssler-Salz Nr. 7 Magnesium Phosphoricum. Hiervon wird dem Kind eine halbe Tablette 3-mal täglich, in einem Löffel mit etwas Wasser aufgelöst, gegeben. Diese Therapie sollte jedoch in jedem Falle mit dem Kinderarzt abgeklärt werden.Auch können alte Hausmittel wie zum Beispiel Fencheltee oder ein warmes Dinkelkissen helfen.Leider ist gegen die Dreimonatskoliken noch kein wirkliches Kraut gewachsen. Allen Eltern, die unter derartigen Schreiattacken ihres Kindes mit leiden, bleibt nur zu raten Ruhe zu bewahren und das Kind versuchen, zu beruhigen. Denn auch diese Zeit wird vorbeigehen ?