Down Syndrom - fördern und Inklusion

Das Down-Syndrom ist eine Anomalie der Chromosomen. Das 21. Chromosom liegt 3-fach vor. Deswegen wird die Behinderung auch Trisomie 21 genannt. Eine veraltete Bezeichnung, die man aber immer noch hört, ist Mongolismus. Das Down-Syndrom ist angeboren. Anhand einer Fruchtwasseruntersuchung kann in der Schwangerschaft schon festgestellt werden, ob das Kind gesund oder mit dem Down Syndrom zur Welt kommen wird. Mit einer Ultraschalluntersuchung kann der Arzt auch andere Merkmale feststellen, die auf ein Down Syndrom hindeuten könnten. Aufschluss gibt unter anderem das Gehirn des Ungeborenen. Kinder, die am Down Syndrom leiden, haben einen kleineren Kopf, die Form des Gehirns ist kugelförmig.Personen, die am Down Syndrom leiden, sieht man das an. Das Gesicht erscheint relativ flach, die Lidachsen sind schräg angesetzt. Kleine Ohren und breite Hände mit kurzen Fingern sind die äußerlichen Merkmale des Down Syndroms. Kinder, die mit Trisomie 21 geboren werden, leiden oft an Herzfehlern. Diese können nach der Geburt operativ behoben werden. Die Erkrankung kann nicht geheilt werden, eine frühkindliche Förderung ist wichtig. So können die Kinder ihre Fähigkeiten ausbauen. In Schulen wird auf die Bedürfnisse der Kinder eingegangen. Die Krankheit ist nicht bei jedem Patienten gleich stark ausgebildet. Einige Betroffene können ein ganz normales Leben führen und auch einer Arbeit nachgehen.Je älter eine Frau bei Eintritt einer Schwangerschaft ist, umso höher ist das Risiko, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen. Bei dem Down Syndrom unterscheidet man verschiedene Formen, nämlich die freie Trisomie 21, die Translokations-Trisomie 21, die Mosaik-Trisomie 21 und die partielle Trisomie 21. Die freie Trisomie 21 ist die Form, die am häufigsten vorkommt. Weltweit sind es ca. 5 Millionen Personen, die am Down Syndrom leiden, in Deutschland gibt es zwischen 30.000 und 50.000 Betroffene. Bei vielen behinderten Menschen ist die geistige Beeinträchtigung relativ gering, sodass sie ein beinahe normales Leben führen können.