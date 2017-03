EIN KIND GEBÄREN

Die Wahl der Qual - wo soll die Entbindung stattfinden?

Die Geburt eines Babys ist nicht nur bei dem ersten Kind aufregend, sondern auch bei jedem weiteren und immer wieder stellen sich vor allem die werdenden Mütter die Frage, wo die Entbindung stattfinden soll. Einst noch vorwiegend im eigenen Zuhause, stehen heute Frauen eine Vielzahl an Möglichkeiten bereit, um ihr Baby zur Welt zu bringen. Hausgeburt, Geburtshaus oder doch lieber in die Klinik? Fragen, die sich als sehr individuell erweisen und ergänzend von dem Verlauf der Schwangerschaft abhängen.Laut statistischen Angaben entscheiden sich rund 95% der Gebärenden für eine Geburt in der Klinik. Einer der größten Vorteile dieser Geburtsstätte findet sich darin, dass bei Komplikationen ein sofortiges Einschreiten der Ärzte ermöglicht wird und auch bei nachgeburtlichen Schwierigkeiten dem Baby umgehend Hilfe zuteil werden kann. Allerdings bemängeln viele Frauen die etwas unpersönliche Atmosphäre in einer Klinik, wobei man sagen muss, dass gerade in dem Bereich einer Wohlfühlatmosphäre schon zahlreiche positive Änderungen seitens der Kliniken durchgeführt wurden.Eine weitere Möglichkeit sein Kind zu entbinden, findet sich mit einem Geburtshaus, das einen goldenen Mittelweg zwischen Hausgeburt und Klinikgeburt ermöglicht. In der Regel befinden sich Geburtshäuser in einer unmittelbaren Nähe zu einem Krankenhaus, so dass bei auftretenden Problemen unter der Geburt eine umgehende Verlegung ermöglicht werden kann. Ansonsten jedoch können sich die werdenden Eltern sehr individuell entscheiden, ob das Baby in der Badewanne, dem Geburtsbett oder gar in der Hocke zur Welt kommen soll. Etwa drei Prozent aller Schwangeren entscheidet sich für diese Geburtsstätte, die eine ambulante Entbindung mit viel Geborgenheit stattfinden lassen kann.Die dritte Variante eine Geburt zu erleben besteht darin das Baby im eigenen Zuhause mit der Unterstützung einer Hebamme zu bekommen. Zwei Prozent aller Mütter und deren Partner entscheiden sich für eine Hausgeburt, die aufgrund der gewohnten Umgebung besonders in der doch aufregenden Situation der Geburt viel Sicherheit bieten kann. Sich im Vorfeld über naheliegende Kliniken zu informieren und bei Komplikationen umgehend die Verlegung durch die Hebamme oder den Partner zu veranlassen, erhöhen die Sicherheit für die werdende Mutter und das Baby.Für welche der Möglichkeiten der Entbindungsstätte man sich schlussendlich entscheidet, sollte nach einer eingehenden Beratung durch den Gynäkologen und dem Abwägen der einzelnen Für und Wider festgelegt werden. Eine Hausgeburt oder eine Geburt im Geburtshaus bei bestehenden Risiken durchzuführen, sollte jedoch aus Sicherheitsgründen lieber vermieden werden, denn je nach Situation können manchmal Minuten über Leben und Tod des Babys oder der Mutter entscheiden.Quelle: Portal der Frauen