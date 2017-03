Die Ozontherapie in der Naturheilkunde

Die Methoden der Naturheilkunde sorgen nicht nur bei so manchem Schulmediziner häufig für ein süffisantes Lächeln, auch sonst werden die auf den ersten Blick manchmal recht seltsam anmutenden Therapien aus der alternativen Heilkunst gern mal belächelt. Und das ist sicherlich auch bei der Ozontherapie der Fall. Weiß man doch, dass Ozon nicht gerade gesund ist, ja sogar eine toxische Wirkung auf die Lunge hat. Was viele jedoch nicht wissen ist, dass Ozon, in ganz bestimmten Dosierungen, eine durchaus gesundheitsfördernde Wirkung haben kann.Anwendungsgebiete der OzontherapieDie Ozontherapie kann bei verschiedenen Beschwerden zum Einsatz kommen. Vor allem wird die Ozontherapie aber bei viralen Infektionen wie Herpes und Hepatitis, aber auch bei Durchblutungsstörungen oder Gelenkerkrankungen wie Rheuma eingesetzt. Als örtliche Behandlung wird die Ozontherapie zum Beispiel bei Knochenentzündungen, Abszessen und Geschwüren angewendet. Auch bei Entzündungen bzw. Infektionen in der Mundhöhle wird die Ozontherapie angewendet.AnwendungsformenDie Ozontherapie kann je nach vorliegender Erkrankung in unterschiedlicher Form durchgeführt werden. Bei Infektionen in der Mundhöhle wird beispielsweise ozonisiertes Wasser zum Spülen verabreicht. Das bedeutet, dass dem Wasser das gasförmige Ozon zugesetzt wird.Bei einer anderen Anwendungsform wird das Ozon mit Sauerstoff gemischt und dem Körper mit einer Injektion, der sogenannten Beutelbehandlung, zugeführt.Auch eine Eigenbluttherapie mit Ozon ist möglich. Dafür wird zunächst Blut entnommen, dem Blut die angezeigte Dosis Ozon beigefügt und dieses Gemisch wird dem Körper dann per Infusion wieder zugeführt. Diese Eigenbluttherapie wird unter anderem bei Durchblutungsstörungen, rheumatischen Erkrankungen, Asthma und Allergien durchgeführt. Die Ozontherapie, insbesondere jedoch die Eigenbluttherapie, darf nur von Ärzten ausgeführt werden.Wie bei den meisten alternativen Heilmethoden gibt es auch bei der Ozontherapie keine wissenschaftlichen Studien oder Belege für die Wirksamkeit. Daher gilt es, bei unklaren Beschwerden oder schweren Erkrankungen immer einen Arzt aufzusuchen. Alternative Heilmethoden wie die Ozontherapie sollten nur als begleitende Therapie genutzt werden.