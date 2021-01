PASSIONSBLUME

Die leuchtende Passionsblume - Arzneipflanze des Jahres 2011

Es gibt wohl kaum jemanden, der noch keine Passionsblume auf seiner Fensterbank stehen hatte. Zwar kann man sich an den leuchtenden Farben der Blüten immer nur einen Tag erfreuen, allerdings tut das der Schönheit dieser Blume keinen Abbruch. Dass die Passionsblume jedoch weit mehr ist, als eine schöne Zimmerpflanze, das dürfte den meisten wohl erst bekannt werden, nachdem die Passionsblume von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachgebieten zur Arzneipflanze des Jahres 2011 gekürt wurde.Wirkstoffe und Wirkweise der PassionsblumeDie Wirkstoffe der Passionsblume werden aus den Blättern gewonnen. Hierin befinden sich vor allem Flavonoide, Alkaloide und Saponine. Allerdings sind noch nicht alle enthaltenen Wirkstoffe der Passionsblume identifiziert, sodass noch nicht klar ist, wodurch genau die Pflanze so wirkungsvoll bei bestimmten Beschwerden ist.Der Extrakt, der aus den Blättern gewonnen wird, ist unter anderem in Tropfen, Tabletten und Kapseln enthalten. Naturheilkundliche Arzneimittel mit den Wirkstoffen der Passionsblume können zur Linderung von ganz unterschiedlichen Beschwerden eingesetzt werden. Allem voran gilt die Passionsblume jedoch als beruhigend und entspannend. Dementsprechend wird die Passionsblume zum Beispiel bei Schlafstörungen, Einschlafproblemen, Unruhe- und Angstzuständen sowie bei Reizbarkeit und psychischer Anspannung eingesetzt. Aber auch bei Muskelschmerzen im Rücken, bei Magen-Darm-Beschwerden oder bei depressiven Verstimmungen kann der Extrakt aus der Passionsblume hilfreich sein.Das Schöne an den Präparaten aus der Passionsblume ist, dass eine Behandlung mit keinerlei Nebenwirkungen verbunden ist. So wirkt die Passionsblume zwar beruhigend und entspannend, anders als andere Präparate geht dies jedoch nicht mit der üblichen Muskelentspannung einher. Dadurch können die Extrakte aus der Passionsblume auch ohne Bedenken am Tag eingenommen werden, da sie die Alltagstauglichkeit nicht beeinflussen. Die Präparate sind daher auch nicht rezeptpflichtig und frei in Apotheken und Drogerien erhältlich.Kosmetische ProdukteDie Passionsblume ist auch in kosmetischen Produkten, hauptsächlich in Cremes, zu finden. Allerdings gibt es hier keinerlei fundierte Erkenntnisse über bestimmte Wirkeigenschaften. Cremes mit Extrakten der Passionsblume sind daher lediglich als normale Pflegeprodukte anzusehen.