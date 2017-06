HYPNOSE

Die Heilkraft der Hypnose - Hypnose kann Schmerzen lindern

Der klassischen Hypnose eilt der Ruf voraus, das derjenige, der sich in Hypnose befindet komplett willenlos gegenüber dem Hypnotiseur ist. Diese uralte Angst vor der Hypnose hat sich bei den Menschen festgesetzt. Beschäftigt man sich jedoch eingehend mit dem Thema Hypnose, so muss man feststellen, dass dies totaler Quatsch ist und die Hypnose viel mehr kann.Die Hypnose im Einsatz für therapeutische ZweckeDie Hypnose ist eine Heilkunst, deren Wirkung auf die Festigung der Persönlichkeit des Menschen baut. Wird diese stabilisiert, kehren Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zurück. Der Mensch wird belastbarer und gelassener. Die Freude am Leben kehrt zurück. Ein Thema, welches gerade bei der Raucherentwöhnung eine große Rolle spielen kann. Menschen mit psychischen Problemen können durch die Hypnose wieder einen Weg zurück zum Leben finden. Herausforderungen können schon nach einigen Therapie-Sitzungen besser angenommen werden, ohne direkt vor ihnen davon zu laufen.Wie wirkt die Hypnose?Grundsätzlich ist erst mal zu sagen, das der Zustand der Hypnose ein ganz natürlicher und menschlicher Zustand ist in diesem der Mensch selber die Lösung für sein Problem finden kann. Die Problembewältigung durch Hypnose, sei es bei einer Suchterkrankung oder auch Angstzuständen, kann eine mögliche Bewältigung des Problems herbeiführen. In dem "Zustand" der Hypnose kann jeder selbst in seinen, vielleicht längst vergessenen, Erinnerungen nach der Lösung für sein Problem suchen. Die Hypnose kann dann helfen, das Problem therapeutisch zu bearbeiten. Seelische Probleme können ebenfalls nach Erkennung gelöst werden. So wird das so wichtige Gleichgewicht zwischen Körper und Seele wiederhergestellt.Die große Angst vor der HypnoseHier bleibt erst einmal zu sagen, dass der Zustand der Hypnose, auch oft als Trance bezeichnet, ein ganz normaler menschlicher Zustand ist, den bestimmt jeder schon mal erlebt hat. Als Trance bezeichnet man den menschlichen Zustand der Ausblendung. Zum Beispiel sieht man einen spannenden Fernsehfilm oder vertieft sich in ein gutes Buch. Alles Übrige zählt dann nicht mehr und wird vom Kopf ausgeblendet. Ist der Mensch wach, dann werden seine Gedanken und sein Tun vorzugsweise über die linke Gehirnhälfte (Verstand) gelenkt. In der Hypnose jedoch schaltet sich die rechte Hälfte des Gehirns dazu und dominiert. Hier schlummern unsere Gedanken und Gefühle, ebenso die Erinnerungen. In der Hypnose wird jetzt als die Kontrolle verändert. Der Verstand tritt hinter die Gefühle, jedoch wird er nicht einfach ausgeschaltet, wie viele Menschen denken.