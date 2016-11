LEIDENSCHAFT

Die erogenen Zonen des Mannes - wenig erforscht

Über die erogenen Zonen der Frau ist schon viel berichtet und geschrieben worden. Doch wie sieht es mit den empfindsamen erogenen Zonen des Mannes aus. Auch hier findet man die geheimen Stellen, die hochsensibel auf die Berührungen reagieren. Schuld daran sind Millionen von kleinen Nervenenden, die dem Gehirn schon die noch so kleinste Berührung melden. Lässt man einmal die Genitalien des Mannes außer Acht, so reagieren beim Mann die Brustwarzen, die Fingerspitzen sowie die Zunge und die Lippen sehr sensibel auf eine sanfte Berührung.Doch ist auch die Haut an sich eine hochsensible erogene Zone des Mannes. Streicheln, leichte Massagen und Küsse stimulieren den gesamten männlichen Körper und können ihn, ohne Beteiligung der Genitalien, in unglaubliche Erregung versetzen.Doch hat auch jeder Mensch seine ganz verborgenen und eigenen erogenen Zonen. Diese gilt es, auf einer Reise über den Körper des Partners zu entdecken. Hierfür können auch gerne Hilfsmittel wie Federn oder Massageöle hinzugezogen werden. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was beiden Partnern gefällt.Begibt man sich also bei dem Mann auf die Suche der erogenen Zonen, so sollte der Brust besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Gerade die Männerbrust wird beim Vorspiel oftmals vergessen und gerade hier laufen viele Nervenenden in den Brustwarzen zusammen. Weiterhin kann für den Mann das Streicheln der Achseln sowie das leichte Lecken und Streicheln der Ohren sehr erregend sein. Fängt der Partner jedoch während der Liebkosungen an zu lachen, so ist er an dieser Körperstelle besonders kitzelig. Hier sollte man auf weitere Liebkosungen lieber verzichten. Das Liebesabenteuer soll doch keine Lachnummer werden. Jedoch gibt es auch beim Mann die Nummer eins der erogenen Zonen und diese befindet sich genau ab dem Bauchnabel abwärts. Hier ist der Mann sehr empfänglich für Streicheleinheiten und Küsse jeglicher Art. Hier kann so mancher Mann auch schon mal die Fassung verlieren. Gehen doch auch Sie noch mal auf Entdeckungsreise und lernen Sie ihren Partner einmal neu kennen, es lohnt sich.