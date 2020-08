ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE

Die elektrische Zahnbürste lohnt sich

Zähneputzen ist doch ganz einfach. Eine Aussage, die allerdings nur bedingt richtig ist, denn ein schnelles und einfaches Schrubben der Zähne genügt bei weitem nicht, um für ein strahlendes, gesundes Gebiss zu sorgen. Neben der korrekten Zahnputztechnik, kommt besonders der Zahnbürste ein Großteil dessen zu, was schlussendlich für saubere Zähne und eine gute Mundhygiene ein ausschlaggebender Faktor darstellt. Doch welche Zahnbürste erweist sich am effektivsten beim Zähne reinigen: Handzahnbürste oder elektrische Zahnbürste?Dieser Frage ging ein Team der AOK-Zahnklinik, im Rahmen einer Studie, näher auf den Grund. Zu Beginn der Studie, an der über einen Zeitraum von zwei Monaten 300 Probanden teilnahmen, wurde der gesundheitliche Status der Zähne und des gesamten Mundraumes untersucht und zur Dokumentation gebracht. Abstufungen der erkennbaren Mundhygiene der Studienteilnehmer, konnten hierbei zwischen unzureichend und überdurchschnittlich gut festgestellt werden. Folgend wurde den Probanden eine elektrische Zahnbürste überreicht, die im Austausch gegen eine herkömmliche Zahnbürste, für acht Wochen eine Anwendung finden sollte. Morgens und abends verwendeten die Teilnehmer die elektrische Zahnbürste, wobei ergänzend Zahnseide oder ein Interdentalseide für die Zahnzwischenräume zum Einsatz gebracht wurden.Nach Ablauf der Studienzeit, konnten die Forscher nachweisen, dass eine elektrische Zahnbürste sich als wesentlich gründlicher in der Reinigung der Zähne aufzeigt als eine Handzahnbürste. So wurde festgestellt, dass sich die allgemeine Mundhygiene bei 82,3 der Teilnehmer deutlich und bei 15,7% etwas verbessert hatte. Zahnbeläge wurden durch die Verwendung der elektrischen Zahnbürste bei 74,3% der Probanden ebenso reduziert als auch bei 90,6% ein zuvor vorhandenes Zahnfleischbluten. 92% der Studienteilnehmer gaben an mit der elektrischen Zahnbürste sehr bis überdurchschnittlich zufrieden zu sein und von den 300 Teilnehmern gaben an, auch nach dem Ende der Studie weiterhin diese Form der Zahnreinigung zum Einsatz bringen zu wollen.Welche Variante des Zähneputzens ist nun die beste? Nach Auswertung der Daten, wurde auch bei dieser Studie bestätigt, dass elektrische Zahnbürsten mit einer oszillierend-rotierenden Technologie Plaque (Beläge) gründlicher entfernen als eine manuelle Handzahnbürste. Somit konnte nach zuvor ergangenen Studien auch bei dieser Studie dokumentiert werden, dass elektrische Zahnbürste für gesunde Zähne und eine höhere Mundhygiene eindeutige Vorteile aufweisen kann. Angesichts dieser weiteren Bestätigung früherer Untersuchungen, liegt somit die Schlussfolgerung nahe, dass bei einer dauerhaften und richtigen Verwendung einer elektrischen Zahnbürste, sich langfristig die Zahngesundheit effektiver erhalten lässt als mit einer herkömmlichen Handzahnbürste.