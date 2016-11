VERDAUUNG

Die Eberesche - verkannte Pflanze mit heilender Wirkung

Wer bei der Eberesche an eine giftige Pflanze denkt, lässt sich von alten Überlieferungen blenden. Ob die rohe Vogelbeere - so der bekanntere Name der Eberesche - wirklich giftig ist, ist unklar. Der sehr herbe Geschmack schreckt vor dem Verzehr von großen Mengen roher Früchte ab. Getrocknet oder gekocht ist die Vogelbeere jedoch essbar und kann beispielsweise zu Gelees und Marmeladen verarbeitet werden. Auch als Saft oder Tee schmeckt sie gut.Dass die Früchte sogar heilende Wirkung haben, ist den wenigsten Menschen bekannt. Gerade bei Problemen des Verdauungstraktes, besonders der Galle, kann man die Gerb- und Bitterstoffe der Vogelbeere einsetzen. Sie wirkt regulierend auf die Verdauung und ist sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall hilfreich. Weiterhin kann der frisch gepresste Saft der Eberesche zur Unterstützung der Behandlung von Lungenleiden und Bronchitis eingesetzt werden.Wer die Früchte der Eberesche verarbeiten möchte, sollte zunächst eine der Beeren roh probieren. Ist sie extrem bitter, eignet sich diese Art nicht zur Verarbeitung. Aus herben Beeren kann man Saft, Marmeladen und Gelees herstellen.Für einen Ebereschen-Saft werden die einzelnen Beeren von den Stielen entfernt, gewaschen und in einem Topf mit Wasser gegeben. Das Wasser muss die Beeren ganz bedecken. Den Sud für ca. 30 Minuten kochen, bis die Beeren weich sind und schrumpelig aussehen. Anschließend wird der Sud gefiltert. Dazu ein Baumwolltuch über ein Sieb legen, das Sieb auf einen Topf geben. Dann werden die Beeren in das Tuch gegossen. Nachdem alles etwas abgekühlt ist, die Beeren mit den Fingern zerdrücken. Der Saft wird im Topf aufgefangen und kann dann abgefüllt werden.Für ein köstliches Gelee verarbeitet man den hergestellten Saft weiter. Man gibt 250 ml. Vogelbeeren-Saft und 250 ml Birnen-Saft mit 350 g Gelierzucker in einen Topf und erhitzt die Mischung. Aufkochen, in Gläser füllen - fertig ist ein leckerer herb-süßer Brotaufstrich.