AUGENÄRZTE

Die Augen im Licht

Das Augenlicht ist ein kostbares Gut und wer sehend durch die Welt geht, weiß die Schönheit der Natur zu schätzen und kann sich täglich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Die Augen sind ein hochsensibles Sinnesorgan. Mit den Augen sehen wir, nehmen wir unsere Umwelt wahr und wir orientieren uns dank des Augenlichtes. Der Lichtsinn ist ein prägender Faktor für den Leitsinn, welcher uns die Orientierung ermöglicht.Was aber tun, wenn das Sonnenlicht plötzlich die Augen schmerzen lässt?Jeder auftretende Lichtschmerz sollte auf jeden Fall unverzüglich vom Facharzt untersucht werden, um abzuklären, ob eine Entzündung im Bereich der Iris (Regenbogenhaut) vorliegt. Weitere mögliche Ursachen für lichtempfindliche Augen können zudem auch Entzündungen des Sehnervs sein, Hornhautentzündungen oder Bindehautentzündung. Doch auch trockene Augen rufen Lichtempfindlichkeit hervor. Ebenso können Verletzungen der Augenoberfläche durch Fremdkörper eine Möglichkeit für Lichtschmerz sein. Der Katarakt (Grauer Star) oder Hornhautnarben nach einer Hornhautinfektion können gleichfalls eine Lichtempfindlichkeit der Augen herbeiführen.Um das kostbare Augenlicht zu schützen und zu erhalten, ist falsche Eitelkeit völlig fehl am Platz. Besonders Frauen neigen oft dazu, Augenschmerzen zu ignorieren, anstatt den Augenarzt oder einen Optiker aufzusuchen. Alleine aus dem Grund, weil sie vielmehr befürchten, dass dieser ihnen eine Brille aufnötigt. Sicherlich kann jede Frau bei trockenen Augen - wenn diese denn der Auslöser für die Lichtempfindlichkeit sind - einiges tun, um den Tränenfluss zu aktivieren. Doch im Endeffekt ist keine Frau in der Lage abzuschätzen, was genau die Ursache für den plötzlich auftretenden Lichtschmerz sein kann. Selbst wenn sie die Augen mit einer totschicken Sonnenbrille schützt, so kann diese nicht wirklich etwas gegen die Blendung der Augen ausrichten, wenn diese Brille keine fototropen oder polarisierenden Gläser besitzt.Es ist deswegen auf jeden Fall angebracht, einen Augenarzt aufzusuchen, damit dieser die Ursachen herausfinden kann, wenn die Augen auf Licht besonders empfindlich reagieren und Schmerzen verursachen.