Die Aloe Vera Pflanze in der Naturheilkunde

Die Aloe Vera Pflanze mit ihren fleischigen Blättern und dem darin enthaltenen Gel ist wohl jedem bekannt. Inzwischen ist wohl auch jeder Haushalt im Besitz des einen oder anderen Fläschchens oder Tiegels, die den pflegenden Wirkstoff der Aloe Vera Pflanze beinhalten. Die Pflanze ist jedoch nicht nur in der Kosmetikindustrie ein häufig genutztes Mittel, sondern auch in der Naturheilkunde. So wird die Aloe Vera unter anderem in der Homöopathie und in der Phytotherapie verwendet.Aloe Vera in der HomöopathieDas Besondere an der Homöopathie ist, dass die vorliegenden Beschwerden mit einem Mittel behandelt werden, das bei einer gesunden Person eben diese Beschwerden erst auslösen würde. Die homöopathischen Mittel werden in Form von Tropfen, Tabletten oder Globuli verabreicht. Der Wirkstoff der Aloe Vera Pflanze wird dabei, zum Beispiel als Globuli, in verdünnter Form abgegeben. Wie hoch oder niedrig der Anteil des Wirkstoffs ist, wird als Potenz angegeben. Je höher die Potenz-Zahl ist, desto niedriger ist der Anteil des Wirkstoffs.Die Aloe Vera kann im Rahmen einer homöopathischen Behandlung zum Beispiel bei Krankheiten oder Beschwerden wie unwillkürlichem Durchfall, Schmerzen im Unterleib während des Stuhlgangs, Darmentzündungen, Hämorrhoiden, Verdauungsbeschwerden, kalten Füßen, geistiger Erschöpfung oder Kopfschmerzen angewendet werden.Aloe Vera in der PhytotherapieDie Phytotherapie ist die Pflanzenheilkunde. Auch hier findet die Aloe Vera Anwendung und ist unter anderem als pflanzliches Abführmittel bekannt. Auch in Verbindung mit anderen Heilpflanzen und Heilkräutern wird die Aloe Vera, zum Beispiel als "bitterer Schwedentropfen" oder "Schwedenbitter", verwendet. In dieser Mischung dient das Mittel unter anderem zur Besserung von Verdauungsbeschwerden, Linderung von Gelenkbeschwerden oder zur Stärkung der Abwehrkräfte. Auch die Tätigkeit der Nieren und der Leber wird mit diesem Mittel unterstützt. Des Weiteren werden die Wirkstoffe der Aloe Vera auch zur Behandlung von Hauterkrankungen wie Akne sowie zur Heilung von Sonnenbrand, Insektenstichen oder Verbrennungen genutzt.