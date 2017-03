Diabetologen betreuen lebensnah

Gesunde Ernährung gehört auch bei an Diabetes erkrankten Personen zum Alltag. Diabetiker müssen allerdings noch auf mehr achten, als sich gesund und vitaminreich zu ernähren. Kohlenhydrate beeinflussen den Blutzuckerspiegel, daher dürfen Diabetiker nicht zu viel Kohlenhydrate zu sich nehmen. Muss man Insulin spritzen, ist es wichtig, auf die Kohlenhydratzufuhr zu achten. Man nimmt eine Rechengröße zu Hilfe, das sind die sogenannten Broteinheiten. 12 Gramm Kohlenhydrate entspricht einer Broteinheit. Wie hoch diese Dosis sein darf, bestimmt der behandelnde Arzt. Nach diesen Vorgaben muss sich der Patient halten, das bedeutet, dass er seine Nahrung abwiegen muss.Meist leiden Diabetiker auch an Übergewicht. Daher sollte nicht nur das Gewicht, sondern auch die Fettzufuhr reduziert werden. Bei den Fetten gibt es große Unterschiede. Tierische Fette sind sehr ungesund und sollten gar nicht, bzw. nur sparsam eingesetzt werden. Gesunde Öle und Fette sind solche, die ungesättigte Fettsäuren enthalten. Dazu gehören Olivenöl und auch Rapsöl. Diese Fettsäuren sind nur in Pflanzenölen enthalten, jedoch ist Kokosfett eine Ausnahme. Auch Eiweiß ist für den Körper wichtig, Diabetiker können ohne Bedenken Eiweiß zu sich nehmen. Wenn jedoch Probleme mit den Nieren bestehen, sollte auch auf Eiweiß so gut wie möglich verzichtet werden. Nieren werden durch Eiweiß stark belastet, die Krankheit kann sich verschlimmern.Auf Süßigkeiten braucht kein Diabetiker verzichten, denn es gibt Schokolade, Säfte und andere Produkte, die mit Zuckerersatzstoff hergestellt wurden. Auch wenn die Produkte wenig Zucker enthalten, sollten sie nur selten gegessen werden. Grund dafür ist, dass statt Zucker Sorbit oder Fruchtzucker zum Süßen verwendet werden. Isst man zu viel davon, kann es zu Durchfall kommen. Der Preis der Waren für Diabetiker ist auch höher. Wer also unbedingt hin und wieder ein Stück Schokolade braucht, sollte ein Stück einer normalen Schokolade langsam lutschen, um den Heißhunger auf Süßes zu stillen. Besser ist es natürlich, wenn man ein Stück Obst isst.