Diabetes im Alter - Therapie mit Serotonin

Eine Altersdiabetes, auch als Diabetes-Typ-2 benannt, ist ein vielfach verbreitetes gesundheitliches Problem, dass einst in der Regel Menschen ab einem Alter von rund vierzig Jahren betraf, heute jedoch nicht einmal vor kleinen Kindern Einhalt nimmt. Wissenschaftler fanden nun im Rahmen einer Studie heraus, dass das Glückshormon Serotonin eine Möglichkeit bieten kann, um eine gezielte und effektive Therapie gegen den Altersdiabetes entwickeln zu können.Bei den Forschungsarbeiten der Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik, kam unter anderem heraus, dass Serotonin innerhalb der Bauchspeicheldrüse die Ausschüttung des wichtigen Insulins regelt. In den Prozessen selbst, bindet sich das Serotonin an Signalproteine, die sich in der Bauchspeicheldrüse befinden. Erweist sich der ausgeschüttete Serotoninspiegel als zu niedrig, kommt es folglich nach dem Essen zu einer Reduzierung von Insulin. Die weitreichende Folge aus diesem gestörten Vorgang, zeigt sich dann wiederum in einem ungesunden Ansteigen des Blutzuckerspiegels. Im Gegenzug jedoch, wird bei einem konstanten Serotoninspiegel genügend Insulin ausgeschüttet und ein hoher Blutzuckerspiegel bleibt somit außen vor. Letzteres ist natürlicherweise gerade im Bezug auf einen Alterdiabetes ein wichtiger Indikator, um sowohl präventiv als auch therapeutisch vorgehen zu können.Erste wissenschaftliche Überlegungen sind nun dahingehend, dass eine "Therapie" mit Serotonin in Form einer zusätzlichen Gabe dieses Hormons oder auch ein Vorprodukt dessen als Nahrungsergänzungsmittel dieser Entwicklung entgegensteuern könnte. Noch sind diese Gedankengänge auf hypothetischem Boden gebaut, denn die erlangten Studienergebnisse entstammen den Versuchen mit Mäusen. Um hier gefestigte Erkenntnisse erlangen zu können, werden folglich klinische Studie am Menschen notwendig, zumal das Hormon Serotonin sich in seinem Vorkommen in zwei Formen unterscheidet. Zwar ist das Serotonin in der Bauchspeicheldrüse identisch mit dem Glückshormon im Gehirn, allerdings durchläuft es getrennte körperliche Kreisläufe, da Serotonin selbst die Blut-Hirn-Schranke nicht durchbrechen kann. Weitere Studien sollen nun zu einer deutlichen Erkenntnis darüberführen, welche insulinregulierende Prozesse Serotonin real in den unterschiedlichen Regionen des Organismus beinhaltet.Quelle: Miomedi