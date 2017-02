Der Speiseplan in der Stillphase

Stillen ist das Beste für das Baby, daher ist es gut, dass eine Frau so lange wie möglich dem Kind Muttermilch gibt. Der Körper ist dahin gehend ein wahres Wunderwerk, denn auch wenn die Mutter schlecht versorgt ist, das Kind bekommt durch die Muttermilch alle notwendigen Nährstoffe. Trotzdem sollte die Mutter während der Stillzeit optimal mit allen Vitaminen und Spurenelementen versorgt sein. Eine stillende Mutter hat einen erhöhten Kalorienbedarf, täglich sollten 300 bis 600 Kalorien mehr auf dem Speiseplan stehen.Grundsätzlich gilt, es darf alles gegessen werden, das die Mutter verträgt. Empfohlen wird, mehrmals täglich Obst oder Gemüse zu essen. Damit wird die Vitaminversorgung sichergestellt, und Ballaststoffe werden aufgenommen. Um das Kind ausreichend mit Jod und Eisen zu versorgen, sollen pro Woche etwa 3 Portionen Fleisch und 1 bis 2 Portionen Fisch gegessen werden. Besonders wichtig sind Milchprodukte, denn in der Stillzeit hat die Frau einen erhöhten Bedarf an Kalzium, dieser muss ausgeglichen werden. Mit Fett beim Kochen oder auf dem Brot soll sparsam umgegangen werden. Ebenso wichtig ist das Trinken. Kaffee sollte in dieser Zeit vermieden werden, wenn schon Kaffee, dann koffeinfreien. Ideal sind Tees oder stilles Mineralwasser.Speziell für stillende Mütter bieten die Apotheken Tees an, die die Milchproduktion steigern. Hat also eine Mutter wenig Milch, soll sie regelmäßig diesen Tee trinken. Einige Babys reagieren auf gewisse Nahrungsmittel mit Blähungen. Die Mutter wird sicher schnell herausfinden, welche das sind. Meist handelt es sich dabei um Birnen oder Pfirsiche. Es ist klar, dass auf diese Lebensmittel verzichtet werden muss. Stark riechende oder schmeckende Speisen, wie Knoblauch oder Zwiebel können den Geschmack der Muttermilch verändern. Folge davon ist, dass das Baby nicht trinken mag. Daher sollten intensiv schmeckende Gewürze vermieden werden. Die Mutter muss ihr Kind genau beobachten, wie es auf die verschiedenen Speisen reagiert. Bei säurehaltigen Lebensmitteln kann ein wunder Po die Folge sein.