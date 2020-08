FERSENSPORN

Der Fersensporn- ein behandelbarer Quälgeist

Findet man trotz eines Drückens keinen Stein im Schuh, dann hat man ein Problem, was der Volksmund als "Fersensporn" bezeichnet. Zwischen Fersenbein und Sehnenplatte gelegen, aus einer Ansammlung Kalk bestehend. Sitzt der Auswuchs weiter oben, an der Achillessehne über der Ferse, spricht man im Medizinischen nicht mehr von einem "planaren Fersensporn".Nicht immer ist dieser Fortsatz mit Schmerzen verbunden. In einer Studie klagten nur 5,2% aller Betroffenen über Beschwerden. Auch gibt es keine Verallgemeinerung hinsichtlich Größe des Sporns und Schmerzgrad. Das langsame Wachstum führt erst spät zu Problemen. Diese beginnen mit einem nur selten auftretenden, stechenden oder dumpfen Schmerz. Wenn die Belastung permanent ist, sollte ein Orthopäde aufgesucht werden. Auf dem Röntgenbild ist dann ein spitzer, zahnartiger Auswuchs zu erkennen.Ein Sporn oberhalb der Ferse entsteht oft aufgrund schlecht sitzender Schuhe und nicht selten verschwindet er von alleine wieder. Bei einem echten Fußsohlensporn kann man dies nicht behaupten. Da noch immer der Grund für die Entstehung unklar ist, kann man nichts verallgemeinern. Sogar genetischer Veranlagung spielt hier eine Rolle, natürlich aber auch eine Überlastung des Fußes.Die Gründe sind vielschichtig. Eine zu kurze Wadenmuskulatur, die zu verstärkter Spannung auf die Fußsohle führt, ist ein häufiges Problem. Ebenso führen ein zu langes Gehen auf Kopfsteinpflaster, Übergewicht oder zu harte Absätze zu Verletzungen, die einen chronischen Reiz auslösen können. Interessant: Trotz der oft zu unbequemen Schuhe leiden Frauen weniger oft an Fersenspornen als Männer.Im Alter ab 40 Jahren tritt das Problem gehäuft auf. Doch die Heilungschancen sind gut. Es gibt Einlagen mit extraweichen Bereichen um die Ferse, die den Schmerz nehmen. Außerdem versprechen physiotherapeutische Maßnahmen nach 6-8 Wochen eine Genesung. Abhängig von Schweregrad und Ursache lässt sich zum Beispiel die Wadenmuskulatur dehnen und massieren. Auch ein individuelles Lauftraining kann den Patienten zeigen, wie sie ihre falsche Fußbewegung korrigieren und die Ferse richtig aufsetzen und abrollen können.Ein erster Schritt bei schweren Fällen sind entzündungshemmende Spritzen. Die Rate an Operationen liegt bei 2-3%. Hier würde dann der Fersensporn abgetragen oder die zu große Spannung mittels eines Schnittes genommen werden. Leider führt so ein großer Eingriff nicht immer zu einer dauerhaften Lösung.