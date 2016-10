BIORHYTHMUS

Der Biorhythmus des Menschen

Der Biorhythmus - man hat schon einmal was davon gehört, doch was versteckt sich eigentlich hinter dem Wort Biorhythmus?Der Biorhythmus wird in drei Bereiche unterteilt, den emotionalen, den körperlichen und den intellektuellen Bereich.Zunächst entdeckten die Wissenschaftler Prof. Swoboda der Uniklinik Wien und Dr. W. Flies, Präsident der deutschen Akademie der Wissenschaft, zu Beginn des Zwanzigsten Jahrhunderts fest, das es den körperlichen sowie den emotionalen Biorhythmus gibt. Der emotionale Zyklus dauert bei jedem Menschen 28 Tage, der körperliche Biorhythmus hingegen dauert nur 23 Tage. Später fand dann der Österreicher A. Teltscher (Ingenieur) den intellektuellen Zyklus. Dieser Zyklus dauert insgesamt 33 Tage.Die einzelnen Biorhythmen werden seit 1973 aufgrund von wissenschaftlichen Grundlagen erforscht. Die Richtigkeit aller drei Zyklen wurde in den Forschungsarbeiten eindeutig bestätigt.Der menschliche Biorhythmus zeigt die verfügbare Energiemenge auf und spiegelt ihre Veränderungen wieder. Hierbei kennt man die sogenannten aktiven Phasen und die passiven Phasen. Während einer aktiven Phase ist die Energieversorgung des Menschen ausreichend. In der passiven Phase hingegen ist die Versorgung des Menschen mit Energie mangelhaft.Zwischen der aktiven Phase und der passiven Phase liegen noch die sogenannten Übergangstage. Hier fällt oder steigt die Energiemenge wieder an.Somit kann man auch erklären, warum man an einigen Tagen beispielsweise ein und den gleichen Stress mal besser und mal weniger gut verkraftet.Die Rhythmen werden in den Übergangstagen ungleichmäßig und instabil. Diese Tage werden daher auch gerne als Problemtage bezeichnet. Hier sollte der Mensch mit besonderer Vorsicht beispielsweise Stress begegnen.Doch kennt man erst einmal seinen persönlichen Biorhythmus, kann man sinnvoll nach ihm leben und kann schon einmal kleinere Dispositionen einplanen. Wirklich kraftraubende Vorhaben können dann gezielt in die jeweiligen aktiven Phasen gelegt werden, sodass der Mensch nicht seine gesamte Energie verbraucht.Es lohnt sich also, sich mit seinem persönlichen Biorhythmus vertraut zu machen und diesen einmal genau kennenzulernen. Für die Gesundheit des Menschen ist der Biorhythmus von großer Bedeutung