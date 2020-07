Dentalhygiene - Plaqueentfernung unverzichtbar

Nie waren sie für das attraktive Aussehen wichtiger als heute. Weiße, gerade Zähne sind in den letzten Jahren zu einem Statussymbol geworden, um das niemand, der beruflich und privat Erfolg haben will, mehr herumkommt. Ein Chef mit gelben, schiefen Zähnen? Undenkbar! Ein erstes Date, bei dem der Mann durch üblen Mundgeruch auffällt? Fortsetzung mehr als fraglich! In vielen Fällen kann zwar der Zahnarzt helfen, um Männern ein charmantes Lächeln mit strahlend weißen Zähnen zu verleihen. Doch das kostet Zeit, kann ganz schön weh tun und ist auch nicht gerade billig. Viel klüger wäre es deshalb, von Anfang an auf eine perfekte Mundhygiene zu achten und die Zähne regelmäßig zu pflegen. Putzen allein reicht dafür allerdings nicht aus.Doch zugegeben, mindestens zweimal am Tag zur Zahnbürste zu greifen, ist die Minimalvoraussetzung für gesunde Zähne und einen frischen Atem. Da viele Männer technische Geräte lieben, ziehen sie vielleicht eine elektrische Zahnbürste in Erwägung. Die reinigt Zähne und Zahnzwischenräume effektiver als eine Handbürste und geht gleichzeitig schonender mit dem Zahnfleisch um. Bürsten der neuesten Generation setzen Ultraschallwellen für eine besonders gründliche Reinigung ein. Schwer zugängliche Stellen sollten darüber hinaus mit Zahnseide behandelt werden, um die Bildung von Zahnstein zu verhindern oder mindestens zu verringern.Morgens und abends wird sorgfältig daheim gereinigt, zwischendurch kann man sich mit einer sorgfältigen Mundspülung oder auch mit Spezialkaugummis über den Tag helfen. So bleibt der Status Quo Zähne erhalten und es wird Schäden weitestgehend vorgebeugt. Anhänger von Naturkosmetik brauchen übrigens auch bei der Mundpflege nicht auf Wirkstoffe aus der Pflanzenwelt verzichten. Es sind inzwischen hervorragende natürliche Produkte am Markt. Wer interessiert ist, googelt bitte einmal unter dem Stichwort Ratanhia.Dennoch ist auch der Gang zum Zahnarzt eine Pflegemaßnahme, auf die man schon der Gesundheit wegen nicht verzichten sollte. In der Praxis gibt es neben dem Facharzt zudem Spezialisten für die Zahnhygiene. Sie sind die richtigen Ansprechpartner für eine professionelle Zahnreinigung, die etwa alle sechs Monate stattfinden sollte.Dabei werden Verfärbungen effektiv wegpoliert und Zahnstein gründlich entfernt. Die Zähne werden förmlich aufatmen und nach der Behandlung ihre schönste natürliche Farbe zeigen. Sollte die für den eigenen Geschmack noch nicht weiß genug sein, kann man sich in der Praxis auch über eine Aufhellung (auch Bleaching genannt) informieren. Grundsätzlich werden der Zahnarzt oder seine Assistenten für die Strahlkraft der Zähne besser sorgen können als Do-it-yourself-Produkte aus der Drogerie.