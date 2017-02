Den Alterungsprozess verlangsamen

Das Thema jung und fit bleiben beschäftigt viele. Man stellt sich die Frage, wie man auch noch in älteren Jahren geistig und körperlich noch agil bleiben kann. Beherzigt man einige Tipps, so kann der Alterungsprozess verlangsamt werden. Als Erstes ist die Bewegung wichtig. Ausdauersport ist sehr geeignet, da er das Herz stärkt. Übergewicht kann mit Sport ebenfalls abgebaut werden, da übergewichtige Personen meist auch an hohem Blutdruck leiden. Mineralstoffe, Vitamine und Antioxidantien sind wichtig für den Körper, um ihn jung zu erhalten Sie schützen vor freien Radikalen. Antioxidantien sind die Vitamine C und E. Calcium wird für den Knochenaufbau benötigt, um Osteoporose vorzubeugen.Bei der Ernährung sollte viel Obst und Gemüse dabei sein. Pflanzliche Öle sind gesünder, als Fette tierischer Herkunft. Zwei mal pro Woche sollte man Fisch essen, denn er enthält die wichtigen Omega 3 Fettsäuren. Ein Getränk, das jung hält, ist grüner Tee. Er wirkt antioxidativ, die tägliche Menge sollte aus 2 bis 3 Tassen bestehen. Rauchen ist ungesund, es macht alt und ist eine Gefahr für die Gefäße, das Herz und das Hirn. Ebenfalls sollte man Sonnenbrände vermeiden. Jeder Sonnenbrand schädigt die Haut auf Dauer. Auf Sonnenlicht darf auf keinen Fall verzichtet werden, denn dadurch wird das wichtige Vitamin D gebildet.Ebenfalls wichtig ist es, nicht nur genug, sondern auch gut zu schlafen. Während der Schlafphase regeneriert sich der Körper, er ist ein wichtiger Faktor für das Anti-Aging. Soziale Kontakte gehören ebenfalls zum Anti-Aging Programm. Möchte man neue Kontakte kennenlernen, kann man sich einer Sportgruppe anschließen. Ausgeschaltet werden muss der Stress, denn er wirkt sich negativ auf den Körper aus. Gelegentlich sollte man einen Wellnesstag einlegen und sich richtig verwöhnen lassen. Im Alter lässt auch die Sehkraft nach, daher ist es empfehlenswert, vorzubeugen. In gelben Obst und Gemüse sind Karotinoide enthalten, die die Augen stärken.