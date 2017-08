DEMENZ

Demenzrisiko sinkt bei höherer Bildung

Eine Demenz, bekannt unter der häufigsten Form Alzheimer, betrifft immer mehr Menschen im Land. Charakteristisch für eine Demenz-Erkrankung ist hierbei, dass es zu Defiziten im Kurzzeitgedächtnis, der Sprache, dem Denkvermögen an sich sowie in den motorischen Fähigkeiten kommt. Obwohl schon seit langer Zeit hinsichtlich einer Altersverwirrung geforscht wird, konnten noch nicht alle möglichen Ursachen entdeckt werden. Nun jedoch konnten Wissenschaftler herausfinden, dass das Risiko Alzheimer zu erleiden, mit einer höheren Bildung absinkt.Bereits zuvor durchgeführte Studien konnten Hinweise darauf geben, dass es bestimmte Voraussetzungen gibt, die eine Demenz in ihrer Entstehung einschränken können. Aktuell fanden Forscher aus Finnland und Großbritannien aufgrund einer Studie heraus, dass dem Thema Bildung ein nicht zu verachtender Faktor bei einer Alzheimer-Prävention zukommt. Grundlage der neuen Erkenntnisse bildeten drei Langzeitstudien aus dem europäischen Raum, die an der Universität von Cambridge, unter der Leitung von Carol Brayne, unter dem Bezug der Demenzerkrankung ausgewertet wurden. Hierbei wurde unter anderem von 872 Personen nach ihrem Tod das Gehirn untersucht, wobei diese noch zu Lebzeiten Fragen beantwortet hatten, die sich mit ihrer Bildung beschäftigten.Interessantes Ergebnis: Wie es scheint, kann jedes Ausbildungsjahr, das abgeschlossen wurde, das Risiko einer Demenz-Erkrankung um elf Prozent absenken. Allerdings zeigten schon frühere Studien, dass es noch unklar ist, weshalb Menschen mit einer höheren Bildung weniger erkranken als es bei denjenigen der Fall ist, die kein erweitertes Wissen ihr Eigen nennen können. Auch bei der neuen Studie bleibt diese Frage offen, jedoch wird vermutet, dass höher gebildete Frauen und Männer die krankheitsbedingten Einschränkungen von Alzheimer, besser kompensieren können.Eine recht plausible Erklärung, die, wie bereits erwähnt, schon lange ihr Kreise unter den Wissenschaftlern und Experten zieht und nun erweitert eine Verstärkung erhalten hat. Somit würde dem Thema Ausbildung in jungen Jahren eine weitere Gewichtung zukommen, die sich besonders auch auf eine mögliche spätere Demenz und deren Risiko einer Erkrankung, positiv auswirken kann.