Daumenlutschen - intensives Nuckeln

Schon im Mutterleib lutscht das Ungeborene bereits am Daumen, das kann sich nach der Geburt fortsetzen. Das Lutschen am Daumen beruhigt das Kind. Psychologen meinen, dass durch das Daumenlutschen das Kind Entspannung und Erholung bewirkt, damit baut es Stress ab. Das Daumenlutschen ist harmlos, jedoch sollte es nicht mehr vorkommen, wenn das Kind das 3. Lebensjahr erreicht hat. Daumenlutschende Kinder im Kindergarten zeigen, dass sie sich unsicher fühlen. Man sollte nicht bis zum 3. Lebensjahr des Kindes warten, um ihm das Daumenlutschen abzugewöhnen. Ein zu intensives Nuckeln am Daumen kann den Gaumen verformen und zu Fehlstellungen der Zähne führen.Statt des Daumens sollte dem Kind ein Nuckel angeboten werden. Dieser ist so geformt, dass er den Kieferbereich nicht beeinträchtigt und es so zu Folgeschäden durch das Daumenlutschen kommt. Es wurde beobachtet, dass Kinder, die am Daumen lutschen später an Sprachstörungen leiden. Die Entwöhnung vom Schnuller geht weit schneller vor sich, als dem Kind das Daumenlutschen abzugewöhnen. Der Daumen ist immer da, Handschuhe anziehen hilft nichts, denn die Kinder ziehen sie sich aus. Oft wird das Daumenlutschen erst in der Schule eingestellt, denn dem Kind ist es peinlich, von anderen am Daumen lutschend gesehen zu werden.Dauert das Daumenlutschen an, sollte ein Besuch beim Kinderarzt stattfinden. Er kann den Eltern Tipps geben, wie sie dem Kind diese Unart abgewöhnen können. In der Apotheke bekommt man eine Tinktur zu kaufen, die bitter schmeckt und dem Kind das Lutschen am Daumen abgewöhnen soll. Bei einigen funktioniert die Methode, andere Kinder wischen sich diese Lösung einfach ab und lutschen weiter. Eltern sollten dem Kind besonders viel Aufmerksamkeit schenken, denn das Daumenlutschen kann ein Ruf nach Geborgenheit sein. Ein Trick ist es, das Kind für jeden Tag zu belohnen, an dem es nicht am Daumen gelutscht hat. Ein Kalender, an dem jeder lutschfreie Tag mit einem bunten Sticker dekoriert wird, motiviert die Kinder.