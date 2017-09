Das Couvade Syndrom - werdende Väter

Erwartet ein Paar ein Baby, dann ist dies ohne Zweifel eines der schönsten Ereignisse im Leben. Rein biologisch betrachtet ist der Prozess der Schwangerschaft dabei der Frau vorbehalten. Ein ungeschriebenes Naturgesetz besagt jedoch, dass auch der Bauch des Mannes wächst, wenn die Partnerin schwanger ist. Die Mediziner sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten Couvade-Syndrom.So berichten Väter, dass sie während der Schwangerschaft der Partnerin bis zu 15 Kilo zugenommen haben. Zu den Symptomen, die ein Mann während der Schwangerschaft verspürt, zählen Müdigkeit, Gefühlsschwankungen, Bauch- und Rückenschmerzen sowie Sodbrennen und die Gewichtszunahme. Mehrere Studien, die sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien durchgeführt wurden, fanden neben dem Effekt der Gewichtszunahme auch Hormonschwankungen heraus. Demnach waren werdende Väter, die besonders von der Gewichtszunahme betroffen waren, auch von den Hormonschwankungen betroffen. Genauso wie bei der schwangeren Partnerin lassen die Hormonschwankungen nach der Geburt nach. Die wissenschaftlichen Untersuchungen der werdenden Väter fanden auch heraus, dass sie nach der Geburt besonders fürsorglich sind, wenn sie mit ihrer Partnerin durch die Schwangerschaft gegangen sind.Das Couvade-Syndrom basiert auf verschiedenen Ursachen und theoretischen Ansätzen. So gehen einige Wissenschaftler davon aus, dass der sich verändernde Lebensrhythmus des werdenden Elternpaares für die Schwangerschaftssymptome beim Mann verantwortlich ist. Es ist also vielleicht die Solidarität, die der Mann gegenüber seiner schwangeren Partnerin empfindet. Betätigte sich das Paar vor der Schwangerschaft noch gern sportlich im Freien, so ändert sich dies spätestens dann, wenn die Frau aufgrund der sich einstellenden Gewichtszunahme nicht mehr ganz so bewegungsfähig ist. Gemeinsam verbringen die werdenden Eltern dann viel Zeit auf dem gemütlichen Sofa. Auch die Essgewohnheiten verändern sich bei einer schwangeren Frau. Der Mann leidet ebenfalls an der Gewichtszunahme, weil er die mitternächtliche Nahrungsaufnahme, wie sie bei schwangeren Frauen zu beobachten ist, einfach mitmacht. Andere Mediziner sehen den wachsenden Bauch beim werdenden Vater eher in emotionalen Ursachen begründet. So verspürt der Mann das Bedürfnis, dem Kind ein warmes Nest zu bieten. Der Bauch wird also als Zeichen der Nähe und Geborgenheit für das Ungeborene gesehen.