Darmspiegelung - Unregelmäßigkeiten erkennen

Eine Darmspiegelung wird auch Koloskopie genannt. Sie ist dann notwendig, wenn man Beschwerden mit dem Dickdarm hat, aber auch bei der Krebsvorsorge wird eine Darmspiegelung durchgeführt. Bei der Untersuchung führt der Arzt einen Schlauch in den Dickdarm, an dessen Ende eine kleine Kamera befestigt ist. Damit kann er Unregelmäßigkeiten im Darm erkennen. Entdeckt er verdächtiges Gewebe, kann mittels einer Pinzette, die sich ebenfalls am Ende des Schlauchs befindet, eine Gewebeprobe entnehmen. Somit erspart sich der Patient eine weitere Untersuchung. Auch ungefährliche Polypen werden während einer Darmspiegelung gleich entfernt.Ist das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, erhöht, sollte die Untersuchung regelmäßig durchgeführt werden. Ab dem 55. Lebensjahr werden die Kosten für die Darmspiegelung von den Krankenkassen übernommen. Je früher man Darmkrebs erkennt, umso höher ist die Heilungschance. Eine Darmspiegelung ist war eine unangenehme Untersuchung, jedoch schmerzfrei und risikoarm. Etwa 3 Tage vor dem Untersuchungstermin muss der Patient die Ernährung umstellen, da die Darmspiegelung nur bei einem vollständig entleerten Darm möglich ist. 24 Stunden vor der Untersuchung darf keine blähende oder schwer verdauliche Nahrung gegessen werden. Ab dem Nachmittag des Vortages darf der Patient nur flüssige Nahrung, also Tee, Wasser oder Fleischbrühe zu sich nehmen.Milch, Fruchtsäfte oder Kaffee sind verboten. Statt des Abendbrotes wird eine abführende Flüssigkeit getrunken. Diese bekommt der Patient vom Arzt. Am Tag der Darmspiegelung muss noch einmal ein Liter der abführenden Lösung getrunken werden, um eine Restentleerung des Darms zu sichern. Die Untersuchung selbst dauert zwischen 15 und 30 Minuten, ängstliche Patienten können ein Beruhigungsmittel bekommen. Der Schlauch mit der Kamera, das Koloskop wird über den After in den Dickdarm, bis zum Beginn des Dünndarms eingeschoben. Da die Darmspiegelung ohne Nebenwirkungen ist, darf der Patient gleich nach der Untersuchung nach Hause gehen. Hat er ein Beruhigungsmittel bekommen, darf er nicht mit dem Auto fahren. Nur selten treten nach der Darmspiegelung harmlose Blutungen auf.