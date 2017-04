Darmprobleme - Folgeerkrankungen meiden

Das größte Organ des Menschen ist der Darm. Er ist ca. 8 Meter lang und seine Oberfläche beträgt etwa 200 m². Rund 70 % aller Abwehrzellen befinden sich in ihm. Im Laufe eines Menschenlebens transportiert er rund 30 Tonnen Nahrung und ca. 50.000 Liter Flüssigkeit. In diesen befinden sich Giftstoffe und Krankheitserreger, die ausgeschieden werden. Der Darm ist maßgeblich für die Gesundheit eines Menschen verantwortlich, er sorgt für das metabolische Gleichgewicht des Körpers. Ein kranker Darm wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Personen, die an Darmerkrankungen leiden, steigt das Risiko Folgeerkrankungen zu erleiden.Betroffen sind dabei nicht nur Leber, Schilddrüse oder Bauchspeicheldrüse, auch Muskeln und Knochenerkrankungen können auftreten. Personen, bei denen der Darm nicht so funktioniert, wie er soll, leiden oft an Depressionen. Daher werden bei Darmerkrankungen auch Psychotherapeuten hinzugezogen. Dort lernt der Patient mit der Krankheit umzugehen und sich zu entspannen. Das wirkt sich positiv auf den Krankheitsverlauf aus. Bei Lebensmittelallergien, wie Histaminallergie, Laktoseintoleranz oder eine Allergie auf Fruchtzucker ist der Darm betroffen. Die Umstellung der Ernährung ist daher absolut notwendig. Es kann keine generelle Diätempfehlung bei Darmerkrankungen gegeben werden, diese muss individuell auf den Patienten abgestimmt werden.Damit der Darm nicht träge wird und eine Verstopfung droht, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Sie muss Ballaststoffe enthalten, denn diese regen den Darm an. Die Ballaststoffe quellen im Darm auf, füllen ihn und regen ihn damit zur Arbeit an. Psychischer Stress kann ebenfalls Darmprobleme, meist Durchfall, auslösen. Zu wenig Bewegung hingegen fördert die Verstopfung. Eine Regel, wann der Darm entleert werden muss, gibt es nicht. Hat man nur jeden 2. Tag Stuhlgang, ist das kein Problem, solange man sich gut fühlt. Eine Verstopfung liegt dann vor, wenn der Stuhl in seiner Konsistenz hart und trocken ist. Um die Darmflora wieder zu regenerieren, helfen Medikamente auf Milchsäurebasis.