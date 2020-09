COCHLEA-IMPLANTAT

Cochlea-Implantat: Hilfe bei Schwerhörigkeit

Das Lachen von Kindern, die Sirene des nahenden Krankenwagens oder das Gezwitscher der Vögel im Garten erreichen in unterschiedlichen Lautstärken das menschliche Ohr. All diese Geräusche werden mal mehr, mal weniger bewusst wahrgenommen und als gänzlich normal betrachtet. Wer unter einer Schwerhörigkeit oder gar einer vollkommenen Taubheit leidet, nimmt diese Töne gedämpft, verzerrt oder überhaupt nicht mehr wahr, was zu einer deutlichen Erschwernis im Alltag führt. Ein Cochlea-Implantat kann jedoch eine Hilfe bei Schwerhörigkeit sein und das Wieder-Hören effektiv unterstützen.Etwa 30.000 Menschen in Deutschland sind von dieser Problematik betroffen, wobei eine Taubheit oder Schwerhörigkeit verschiedene Ursachen in sich bergen kann. Fehlbildungen im Gehörgang eines Embryos, eine im Kindesalter auftretende Meningitis (Hirnhautentzündung), ein Hörsturz oder umweltbedingte extreme Lärmbeschallung sind nur einige der Auslöser, die für den Verlust des Hörvermögens verantwortlich gemacht werden können. Allein jedes tausendste Neugeborene wird bereits mit einer Taubheit oder einer hochgradigen Schwerhörigkeit geboren. Eine Tatsache, die nicht nur das Kind im Laufe seines Lebens aus der Sicht des Hörens beeinträchtigt, sondern vielmehr auch dazu führt, dass das Sprechen nicht oder nur sehr schwer erlernt werden kann. Ein Hörscreening im Säuglingsalter kann jedoch schon früh eine Diagnose hinsichtlich einer vorhandenen Schwerhörigkeit ermöglichen und somit dazu verhelfen, so früh wie möglich mittels einer angepassten Hörhilfe den Hörsinn zu unterstützen. Gerade bei Kindern lässt sich mit der Hilfe eines Cochlea-Implantates eine Unterstützung bieten, die sich sehr positiv auf die kindliche Sprachentwicklung auswirken kann.Ein Cochlea-Implantat kann bereits im Säuglingsalter implantiert werden, allerdings profitieren auch noch schwerhörige Erwachsene von dieser Form der Hörhilfe, welche Schallwellen in Signale umwandelt und dank der Elektrode in der Hörschnecke für eine Stimulierung des Hörnervs sorgt. Solch ein Eingriff erweist sich heute für den Patienten als schonend und dauert in der Regel lediglich sechzig Minuten. Voraussetzung für das erfolgreiche Implantieren eines Cochlea-Implantates ist allerdings, dass der Hörnerv selbst noch intakt ist. Je nach Ausprägung der Schwerhörigkeit oder Taubheit, implantieren die Ärzte nur ein Implantat in das Ohr mit der schlechtesten Leistungsfähigkeit beziehungsweise versorgen beide Ohren mit der Gehörprothese, die zudem mit einem äußerlich getragenen Hörgerät kombiniert werden kann. Nach einem erfolgreich verlaufenen Eingriff mit dem Einsetzen des Implantates, wird es Betroffenen ermöglicht zu einer neuen Lebensqualität zu finden und dadurch sowohl geistig rege zu bleiben als auch aktiver am sozialen Leben teilnehmen zu können. Erste Informationen über das Cochlea-Implantat können Schwerhörige oder Taube bei ihrem Hals-Nasen-Ohren Arzt einholen, der zudem auch feststellen kann, ob der Hörnerv für ein Implantieren noch intakt und eine Operation sinnvoll ist.