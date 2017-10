Chronisch krank durch Schwermetalle

Chronische Erkrankungen können durch die verschiedensten Ursachen hervorgerufen werden. Eine davon sind Schwermetalle, die sowohl zu Haut- als auch zu Atemwegserkrankungen führen können. Auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems sind zu befürchten. So sind es zum Beispiel auch Füllungen beim Zahnarzt, die früher noch aus Amalgam bestanden, die Gefahren einer chronischen Erkrankung in sich bergen.Heutzutage werden diese Füllungen von Zahnärzten daher nicht mehr benutzt, da die Gefahr zu groß ist. So sind es vor allem Schwermetalle, wie Zinn, Kupfer, Gold und Silber, die in der Vergangenheit bereits zu zahlreichen chronischen Erkrankungen geführt haben. Schwermetalle wie Quecksilber können sich über viele Jahre im menschlichen Nervensystem aufhalten. Besonders gefährlich ist es für schwangere Frauen. Diese geben das giftige Schwermetall sogar an ihr ungeborenes Kind weiter. Selbst nach der Zeit von 20 Jahren können Störungen nicht ausgeschlossen werden. Beeinträchtigt werden durch die Schwermetalle vor allem jene Enzyme, die für die Entgiftung des Körpers zuständig sind.Auch viele Krankenkassen sind mittlerweile auf dieses Thema aufmerksam geworden.So unterstützt zum Beispiel die Techniker Krankenkasse, die TKK, wissenschaftliche Forschungsgruppen dabei, weitere Erkenntnisse über verschiedene Erkrankungen zu sammeln. Verschiedene Metalle und ihre Auswirkung auf den Gesundheitszustand des Menschen werden gründlich erforscht. Natürlich wird auch im Bereich der Behandlungsmöglichkeiten vieles probiert und untersucht. Das Wichtigste ist jedoch, das Interesse der Öffentlichkeit für diese Thematik zu wecken, damit die vielen Betroffenen mit ihrem Leid nicht mehr allein dastehen. Traurig ist, dass viele Mediziner oft gar nicht um die Gefahren wissen und Erkrankungen daher falsch behandeln. Zu diesem Zwecke wird über chronische Erkrankungen, die durch Schwermetalle vor allem in den Zähnen ausgelöst wird sehr viel geforscht. Momentan ist es nur möglich, Schmerzen zu lindern. Selbst, wenn die Füllung oder die Krone wieder aus dem Mundraum entfernt wurde, bleiben die Schwermetalle im Nervensystem enthalten. Es ist daher vielmehr Aufklärungsarbeit gefragt, die jeden Menschen über die Gefahren von Goldkronen im Mund informiert. Viele Menschen würden dann zu anderen Implantaten respektive zu anderem Zahnersatz tendieren, der keine Schwermetalle besitzt.