Chiropraktik im muskulären Stützapparat

Die Anzahl der Personen, die an Rückenschmerzen leiden, ist in den letzten Jahren gestiegen. Nahezu jeder hatte schon einmal Probleme mit Gelenken oder Muskeln. Die Symptome können in jedem Bereich des Körpers auftreten. Medikamente und Physiotherapien helfen nur bedingt. Seit über 100 Jahren gibt es die Chiropraktik, die in Amerika entwickelt wurde. Das Nervensystem koordiniert und kontrolliert Körperfunktionen und Organe. Mit der Behandlung durch die Chiropraktik können Störungen im muskulären Stützapparat, der die Wirbelsäule umgibt, erkannt und beseitigt werden.Ein Chiropraktiker muss eine entsprechende Ausbildung haben, um in diesem Bereich tätig sein zu dürfen. Es werden in dieser Methode der Behandlung weder Medikamente verwendet, noch sind Operationen notwendig, um Beschwerden zu lindern. Die Behandlung erfolgt durch das Manipulieren von Gelenken, die blockiert sind. Muskeln werden durch Strecktherapien oder Elektrotherapien gelockert. Während einer Behandlung hört der Patient oft ein Knacken, dieses entsteht dadurch, dass die Bänder und Sehnen gedehnt werden. Oft ist es mit einer Behandlung nicht getan, um die Schmerzen zu linder, es kommt ganz darauf an, wie stark die Beschwerden sind.Ein Chiropraktiker arbeitet mit sanften Bewegungen aber auch, wenn es notwendig ist, mit kräftigem Druck an den betroffenen Stellen. In der Heilmethode werden 5 Techniken verwendet. Mit der Adjustierung wird der Druck auf die Nerven verringert. Schon nach einer Behandlung lässt der Schmerz nach. Die Traktion dient zur Dehnung und wiederherstellen der Beweglichkeit von Bändern, Ähnliches passiert bei dem translatorischen Gleiten, das auch Mobilisation genannt wird. Mit der Weichteilbehandlung entspannt der Chiropraktiker Muskeln so, dass sie an das Spiel des Gelenkes angepasst werden. Die Reflextechnik wird angewendet, um die Reflexe der Nerven zu aktivieren, diese wiederum beeinflussen die Schmerzwahrnehmung. Da die Chiropraktik eine Erfolg versprechende Behandlungsmethode ist, bieten praktische Ärzte vermehrt die Chiropraktik an. Für den Patienten ist es angenehmer, da er keine Medikamente einnehmen muss. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten der Behandlung.