Brustaufbau nach Krebsoperation

Die Krebsart, von der Frauen am häufigsten betroffen sind, ist der Brustkrebs. Ist er so weit fortgeschritten, dass nur mehr eine Amputation der Brust hilft, bedeutet das für Frauen nicht nur eine körperliche, sondern auch eine psychische Belastung. Die plastische Chirurgie gibt der Frau die Möglichkeit des Wiederaufbaus der Brust. Der Patientin werden dahin gehend einige Alternativen unterbreitet. Es wird grundsätzlich zwischen 2 Methoden unterschieden. Einerseits ist es das Einsetzen eines Implantates, andererseits der Brustaufbau mit Eigengewebe. Welche Methode für die Frau geeignet ist, entscheidet der Arzt.Die künstlichen Implantate sind entweder mit Silikon oder Kochsalz gefüllt. Bei der Auswahl der Größe des Implantates wird darauf geachtet, dass es gleich groß ist, wie die Brust. Müssen beide Brüste amputiert werden, wird eine Implantatgröße der original Brust angeglichen. Fällt die Entscheidung für einen Wiederaufbau mittels Eigengewebe, gibt es auch hier 2 Möglichkeiten. Der Aufbau kann mit Eigenfett oder körpereigenen Gewebe erfolgen. Bei der ersten Variante muss die Patientin genug Fettreserven haben. Diese werden, meist im Bereich Bauch oder Oberschenkel, entnommen und aufbereitet. Das Fett wird dann dort injiziert, wo die Brust kleiner ist. Wird sich für den Wiederaufbau der Brust Eigengewebe verwendet, erfordert das einen erfahrenen Chirurgen. Er entnimmt an Bauch, Rücken, Gesäß oder Oberschenkel Gewebe und rekonstruiert damit die neue Brust.Inzwischen ist die Medizin schon so weit fortgeschritten, dass es nur mehr eine Operation benötigt, um den Tumor zu entfernen und die Brust aufzubauen. Für die Patientinnen bedeutet das sofort nach der Operation mehr Lebensgefühl, denn sie müssen zu keiner Zeit ohne Brust sein. Bei der Sofortrekonstruktion dauern allerdings Operation und Erholung länger, es kann leichter zu Komplikationen kommen..Bei einer nachfolgenden Bestrahlungstherapie oder Chemotherapie müssen die Therapiezyklen darauf abgestimmt werden. Die Methode ist nur dann anwendbar, wenn sich die Patientin in einem guten Allgemeinzustand befindet. Die Entscheidung darüber fällt der Arzt.