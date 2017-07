Bronchien - komplexes Bronchialsystem

Die Bronchien, auch Bronchialsystem genannt, bestehen aus dem respiratorischen und den konduktiven Abschnitt. Der konduktive, auch luftleitender Teil genannt, ist, wie der Name schon sagt, für den Transport der Luft zuständig. Die Luft, die der Mensch ein- und ausatmet, wird in diesen Teil der Bronchien transportiert. Der respiratorische Teil der Bronchien sorgt für den Gasaustausch. Der Hauptstrang der Bronchien ist ziemlich dick. An den Hauptstrang befinden sich Verästelungen, die immer kleiner werden. Das Bronchialsystem kann man sich etwa vorstellen, wie ein Baum, der auf dem Kopf steht. Durchschnittlich sind es 23 Verzweigungen zwischen der Luftröhre und den Lungenbläschen. An den kleinsten Verästelungen liegen die Lungenbläschen, die traubenförmig angeordnet sind. Ein Mensch hat ca. 300 Millionen davon.Die Bronchien sind im Inneren mit einer Schleimhaut überzogen und verfügen über Muskeln. Weiters findet man noch feine Flimmerhärchen an der Schleimhaut. Diese feuchten die Atemluft an, da sie immer feucht sind. Eine weitere Aufgabe der Flimmerhärchen ist es, Stoffe, die für die Lunge schädlich sind, wie zum Beispiel Pollen, Staub oder Bakterien wieder hinauszubefördern. Die Härchen sind sehr empfindlich und werden durch Rauchen und häufige Infektionen in Mitleidenschaft gezogen. Die Muskeln der Bronchien unterstützen die Atmung.Beim Husten zieht sich die Muskulatur der Bronchien zusammen. Bei Asthma führt das zu einer Verengung der Atemwege, die krankhaft ist. Sind die Bronchien entzündet, spricht man von einer Bronchitis. In den meisten Fällen ist sie akut, das heißt, die Krankheit tritt meist in Verbindung mit Fieber und Husten auf, klingt jedoch auch schnell wieder ab. Durch Rauchen oder einem für die Lunge belastenden Arbeitsumfeld kann es zur chronischen Bronchitis kommen. Behandelt wird die Bronchitis mit Antibiotika, zusätzlich werden hustenstillende Mittel verschrieben. Eine Bronchitis beginnt meist mit morgendlichen Hustenanfällen, der erst trocken ist. Später kommt Auswurf dazu, der weißlich oder grünlich sein kann. Auf jeden Fall muss der Arzt aufgesucht werden, um eine schnelle Behandlung einzuleiten.