Blutwurz - entzündungshemmend und blutstillend

Bei der Blutwurz handelt es sich um eine krautige, ausdauernde Pflanze. Sie kann Wuchshöhen von bis zu 50 cm erreichen. Das Rhizom, aus dem sie wächst, ist kräftig und kriechend. Die Wurzeln erreichen einen Durchmesser zwischen 1 und 3 cm. Diese sind verholzt, in ihrem Inneren weisen sie eine blutrote Farbe auf, daher stammt auch der Name der Pflanze. Sie kommt in ganz Europa vor und bevorzugt Standorte in Mischwäldern, Niedermooren und Magerwiesen. Die Blutwurz ist eine Anzeige für mageren Boden. Ihre Heilwirkung ist seit dem Mittelalter bekannt. Bereits damals erkannte man die blutstillende Wirkung.In der Heilkunde wird die Wurzel der Pflanze verwendet. Sie wird im Frühjahr oder im Herbst ausgegraben. Erntezeit ist entweder vor oder nach der Blüte. Die ausgegrabene Wurzel wird in der Sonne getrocknet und als Tinktur oder Tee verwendet. Die wirksamen Inhaltsstoffe der Blutwurz sind Gerbstoffe, Farbstoffe, Saponine, Harz, ätherische Öle und Flavonoide. Es ist erwiesen, dass der Pflanzensaft das Wachstum von Viren und Bakterien hemmt. Die Blutwurz wirkt austrocknend, stark zusammenziehend und entzündungshemmend. Angewendet wird eine Spülung bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum. Gegen Durchfall und Fieber wird ein Tee aus der Blutwurz getrunken.Äußerlich wird ein Tee aus der Blutwurz bei Verbrennungen auf die betreffenden Stellen aufgetragen. Eine Tinktur ist leicht selbst herzustellen. Man benötigt dazu Weingeist oder Korn. Ein verschraubbares Glas wird mit Blutwurz gefüllt, danach so hoch mit Korn übergossen, bis alle Wurzelteile damit abgedeckt sind. Nach 2 bis 6 Wochen ist die Tinktur verwendbar. Für den Tee übergießt man einen Teelöffel zerkleinerte Blutwurz mit 250 ml kochendem Wasser und lässt ihn etwa 10 Minuten ziehen. Danach wird er in kleinen Schlucken getrunken. Gesüßt werden kann er mit Zucker oder Honig. Der Tee hilft bei Magenbeschwerden genauso, wie gegen Menstruationsbeschwerden. Der Blutwurz wird nachgesagt, dass sie den Blutzuckerspiegel senkt.