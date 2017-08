Blutwerte und die Bedeutung

Die häufigste Untersuchung, die beim Arzt durchgeführt wird, ist die Blutuntersuchung. Dabei unterscheidet man zwischen kleinem und großem Blutbild. Je nach Situation entscheidet der Arzt, welche Art des Blutbildes notwendig ist. Die Konzentration von weißen und roten Blutkörperchen wird durch das kleine Blutbild ermittelt. Im großen Blutbild erkennt der Arzt die verschiedenen Typen der weißen Blutkörperchen. Für den Transport des Sauerstoffes sind die Erythrozyten verantwortlich. Ist der Wert zu hoch, deutet das auf einen Sauerstoffmangel hin. Dieser kann durch eine Herzerkrankung oder durch Rauchen und Stress hervorgerufen werden. Ein niedriger Wert liegt dann vor, wenn man an Blutarmut, Eisenmangel, einen Nierenschaden oder einer Infektion leidet.Für die eigene Körperabwehr sind die Leukozyten ausschlaggebend. Eine zu hohe Anzahl an Leukozyten im Blut zeigt an, dass eine akute Infektion vorliegt, eine Allergie oder Leukämie. Liegt der Wert unter der Norm, kann eine Virusinfektion vorliegen. Bei Krebspatienten, die sich einer Bestrahlungstherapie unterzogen haben, ist die Leukozytenzahl verringert. Eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielen die Thrombozyten. Ist der Wert außerhalb der Norm, ist die Blutgerinnung gestört. Durch einen hohen Blutverlust kann der Wert zu hoch sein, ebenso nach dem Sport, bei schweren Infektionen oder einer Krebserkrankung. Bei Vitamin B12 Mangel, Mangel an Folsäure oder nach einer Bestrahlung ist die Anzahl der Thrombozyten zu niedrig.Das Hämoglobin ist verantwortlich für die Bindung von Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff im Blut. Bei einem Schlaganfall, Gehirntumor oder Flüssigkeitsverlust ist der Hämoglobinwert erhöht. Zu niedrig ist er hingegen, wenn eine Nierenerkrankung oder Morbus Crohn, eine Magen-Darm-Erkrankung vorliegen. Das Verhältnis zwischen flüssigen und festen Bestandteilen des Blutes gibt der Hämatokritwert an. Je höher dieser Wert ist, umso dickflüssiger ist das Blut. Folgen eines zu hohen Hämatokritwertes sind die Bildung von Blutgerinnseln, die einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hervorrufen können. Aber auch bei Diabetes mellitus ist der Wert höher als normal.