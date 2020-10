Bluthochdruckmittel - medikamentöse Therapie

Ein zu hoher Blutdruck ist gefährlich, es kann zu Folgeerkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall kommen. Die Ernährung kann dabei helfen, den Blutdruck zu senken. Übergewicht und ein Mangel an Bewegung erhöhen das Risiko, an Bluthochdruck zu erkranken. Daher sollte man sein Gewicht reduzieren, die Ernährung umstellen und sich regelmäßig bewegen. Zeigt diese Maßnahme keine Wirkung, muss eine medikamentöse Therapie eingeleitet werden. Die Pharmazie hat viele Wirkstoffe, die den Blutdruck senken, zur Verfügung. So kann jeder Patient individuell behandelt werden.Die Bluthochdruckmittel müssen oft ein ganzes Leben lang eingenommen werden, daher sollten sie verträglich sein. Jeder Patient spricht anders auf Medikamente an, der Arzt muss ihm das richtige Medikament verschreiben. Verträgt er ein Medikament nicht, kann auf ein anderes zurückgegriffen werden. Gegen hohen Blutdruck werden Wirkstoffe wie ACE-Hemmer, AT1 Antagonisten, Betablocker, Calciumantagonisten und Diuretika eingesetzt. ACE-Hemmer sorgen dafür, dass die Produktion des Enzyms Antigotesin Converting Enzyme gehemmt wird. Dieses erhöht den Blutdruck. ACE-Hemmer regen auch die Nierenfunktion an, Wasser und Kochsalz werden aus dem Körper gespült. ACE-Hemmer werden gut vertragen.AT1 Antagonisten hemmen das Hormon Angiotensin2, das vom Körper produziert wird. Das Medikament sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße nicht zusammenziehen, der Blutdruck wird gesenkt. AT1 Antagonisten haben nur geringe Nebenwirkungen und sind gut verträglich. Sie dürfen allerdings während der Schwangerschaft, der Stillperiode und bei Störungen an Leber oder Nieren nicht eingenommen werden. Betablocker werden nicht nur bei Bluthochdruck, sondern auch bei Herzkrankheiten eingesetzt. Nach einem Herzinfarkt wird das Herz durch die Gabe von Betablockern entlastet. Bei akuter Herzschwäche oder Lungenerkrankungen dürfen Betablocker nicht verabreicht werden. Calciumantagonisten hemmen die Zufuhr von Kalzium. Dadurch erweitern sich die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt. Erschlaffen die Blutgefäße durch die Einnahme des Medikaments, kann der Blutdruck zu stark absinken. Diuretika entwässern den Körper, sie wirken gleichzeitig blutdrucksenkend. Da die Gefahr besteht, dass zu viel Wasser aus dem Körper geschwemmt wird, ist die Thrombosegefahr erhöht.